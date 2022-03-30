İyi Parti’de “merkez sağ ve ittifak hukuku” hamlesi: Taşlar yerinden oynadı, Başkanlık Divanı’nda kritik değişikler yapıldı

T24 Ankara

İyi Parti Genel İdare Kurulu Toplantısı’nda partinin A Takımı olarak nitelenen Başkanlık Divanı’nda kritik değişiklikler yapıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in isteğiyle, 2019’da Grup Başkanvekilliği görevinden alınarak Başkanlık Divanı’na alınan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yavuz Ağıralioğlu, yeni listede kendisine yer bulamadı. Kulislerde, Ağıralioğlu’nun Millet İttifakı ortaklarını da rahatsız eden bazı açıklamaları nedeniyle bu kararın alındığı iddiaları konuşuldu. Teşkilatlanmasını neredeyse mahalleler düzeyinde tamamlayan İyi Parti’nin kritik isimlerinden Koray Aydın, Teşkilat Başkanlığı görevinden alındı ve yaklaşan seçimlerde aktif rol oynayacak Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Akşener’e bağlandı. İyi Parti’nin merkez sağdaki boşluğu daha geniş bir biçimde doldurması gerektiği yönündeki görüşleri bilinen Cihan Paçacı da Siyasi İşler Başkanlığı’dan Kurumsal İlişkiler Başkanlığı’na getirildi. Bu hamleler, Millet İttifakı’nı koruma ve merkez sağ açılımını sürdürme adımları olarak yorumlandı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantısında partinin A Takımı yeniden belirlendi. Akşener başkanlığındaki GİK toplantısında, Koray Aydın Teşkilat Başkanlığı’ndan Siyasi İşler Başkanlığı’na kaydırıldı. Partinin kuruluşundan bu yana teşkilatlanma alanında çalışan Aydın’ın görevinin değişmesi, “teşkilatlarda ülkücü kadroların ağırlıkta olmasından rahatsızlık duyuldu” yorumlarına yol açsa da kaynaklar bunun doğru olmadığını, İYİ Parti’nin teşkilatlanma konusunda çalışmalarını en üst seviyeye getirdiğini, yaklaşan seçimlerde etkin çalışacak Siyasi İşler Başkanlığı’na Aydın’ın bu yüzden kaydırıldığını söyledi. Teşkilat Başkanlığı da doğrudan Akşener’e bağlandı.

Ağıralioğlu sürprizi

GİK’te alınan en sürpriz karar, Yavuz Ağıralioğlu’nun yeni Başkanlık Divanı’nda kendisine yer bulamaması oldu. 2019’da, TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden partiye kaydırılan ve Genel Başkan Yardımcısı yapılan Ağıralioğlu, bu görevinden de alınmış oldu.

Ağırailoğlu ile ilgili kararda, grup başkanvekilliği görevinden alındığı dönemdeki gibi, Millet İttifakı ortaklarında da rahatsızlık yaratan ve parti görüşü gibi sunulan açıklamalarının etkili olduğu iddia edildi.

Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, bu göreve Aydın’ın getirilmesiyle Kurumsal İlişkiler Başkanlığı’na atandı. Paçacı’nın özellikle merkez sağda partinin daha geniş yer tutması gerektiği yönündeki görüşleri doğrultusunda, daha etkili çalışabileceği bu alana kaydırıldığı belirtildi.

Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat da yeni dönemde en etkin olacak birimlerden olan Seçim İşleri Başkanı oldu. Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın da Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na kaydırıldı.

Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Kadın Politikaları Başkanlığı’na getirildi.

İttifak çalışmalarına devam

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni çalışmalarını yürüten Hukuk ve Adalet Politikaları Bahadır Erdem’in mevcut görevini sürdürmesine karar verildi.

Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve STK Başkanı Burak Akburak da divandaki yerini korudu.

Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevine getirilen Ayfer Yılmaz, Eğitim Politikaları Başkanlığı görevine getirilen Sevinç Atabay ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirilen Rıdvan Uz ise divanda yer alan yeni isimler oldu.

Okutan da giremedi

Yeni Başkanlık Divanına, Ağırailoğlu’nun yanısıra eski Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan giremedi.

GİK'te alınan Siyaset Akademisi Başkanlığının Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılması kararı çerçevesinde Mehmet Akalın, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığının Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılması kararı çerçevesinde de Berna Sukas ve Arzu Önşen yeni divanda yer almadı.

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