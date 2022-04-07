Akşener'le görüşmesinin ardından açıklama yapan Ağıralioğlu: İstifa etmeyeceğim

Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Ağıralioğlu, partisinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Halk TV'nin haberine göre, çarşamba akşamı Akşener'le parti merkezinde bir araya gelen Ağıralioğlu, 20-25 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, Meral Akşener'in yapılan değişiklikleri anlatırken, "Bundan sonra ülke için birlikte yürümeye devam edeceğiz. Milletin bu zor günleri atlatması için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Kırgınlıklar olabilir. Kırılabiliriz ama bu bile birbirimizi sevmenin alametidir" dediği aktardı.

"Sorumlulukları taşıyarak yürümeye devam edeceğim"

Akşener'in bu sözlerine "Ben görev verilince iyi, verilmeyince kötü diyecek biri değilim" karşılığını verdiğini söyleyen Ağıralioğlu, "Sorumlulukları taşıyarak yürümeye devam edeceğim. Teknik direktörlerin takım değiştirme hakkı vardır. Nihayetinde genel başkanlar takım arkadaşlarını seçebilirler. Genel başkanlar oyuncuyu isabetli değiştirirse takım başarılı olur. İsabetli olmazsa değişiklik takımı yorar. Ben iyi niyetle partide çalışmaya devam edeceğim" vurgusunu yaptığını dile getirdi.