Akşener'den Yavuz Ağıralioğlu’na: Kırgınlıklarımız sevgi alametidir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta partisinin Başkanlık Divanı dışında kalan Yavuz Ağıralioğlu ile ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmede ülke ve millet için bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Akşener, "Kırgınlıklarımız olabilir, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi

HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Ağıralioğlu ile Akşener, çarşamba günü partinin genel merkezinde bir araya geldi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Akşener, "Milletimiz ve devletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk günkü beraberliğimizin mesuliyeti ile milletimizin bu zor günleri atlatması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kırgınlıkların olabileceğini kaydeden Akşener, "Birbirimize kırılmış olabiliriz, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi. Akşener, Ağıralioğlu'nun tüm parti, Meclis kürsülerinde ve medyada görünmeye devam edeceğini de kaydetti ve "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" düşüncesini dile getirdi.