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Spor

Mülteciler Olimpiyat'a gidiyor

Olimpiyat Oyunları 5-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Paralimpik Oyunları ise 7-18 Eylül 2016 tarihlerinde

28 Ekim 2015 12:11

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, kapılarını ilk kez mültecilere açtı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda üst düzey mülteci atletler de yarışabilecek.

Mülteci atletler kendi ülkelerini temsil edemeyecek, bayrakları olmayacak, milli marşları çalınmayacak. Olimpiyat Bayrağı altında yarışabilecek ve madalya alırlarsa olimpiyat marşı çalacak.

Al Jazeera Türkçe'de yer alan habere göre, Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, "Bu mülteciler için bir umut sembolü olacaktır. Dünya da krizin büyüklüğünün daha çok farkına varacaktır" dedi.

Dünyada 20 milyona yakın mülteci var ve bu sayı gittikçe artıyor.  Bu ay itibarıyla Avrupa'ya 700 bin mülteci sığınma talebinde bulundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi daha önce mülteciler için 2 milyon euro yardımda bulunacağını açıklamıştı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 206 ülkeden 11 binden fazla sporcu mücadele edecek.

Olimpiyat Oyunları 5-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Paralimpik Oyunları ise 7-18 Eylül 2016 tarihlerinde.

 

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