18 aylık mülteci bebeği boğulmaktan kurtaran balıkçılar Suriyeli aile ile biraraya geldi

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşanan tekne faciasında suda ölüm kalım savaşı veren mültecileri kurtaran kahraman balıkçılar Recep Evran (35) ve balıkçı Cenap Gümran (48), Muhammed Hasan bebek ve annesi Lorin Halef'i (23) ziyaret etti. Balıkçılara sarılan genç kadın, “Tekneye 30 kişi aldılar. Bize daha büyük tekneyle gideceğimiz söylendi” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli-Seferihisar'ın yaklaşık yedi mil açığında geçen çarşamba avlanmaya çıkan 'Evran 1' adlı teknenin kaptanı Recep Evran ve balıkçı Cenap Gümran, ötede turuncu bir nesne gördü. Bölgeye yönelen balıkçılar, kümelenmiş bir mülteci grubunun olduğunu anladı. Ardından 15 kişiyi tekneye aldı. Başka bir balıkçı teknesinden yardım istendi.

Durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildiren kaptan Recep Evran ile arkadaşı Cenap Gümran, kurtarılan kaçakları, destek istedikleri ve yanlarına gelen başka bir balıkçı teknesine teslim etti. Ardından 'Evran 1' personeli, çevrede başka birinin olup olmadığının belirlenmesi için denizi aramaya başladı. Saatler sonra grubun bulunduğu yerden 1.5 mil mesafede, su üzerinde bir can yeleğini gören balıkçılar önce boş sandı. Ardından can yeleğinin içinde kas katı kesilmiş bir bebeği gören balıkçılar, öldüğü sanılan çocuğun ses çıkarması üzerine sevince boğuldu.

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Sudan çıkartılan bebek, Ege Liman İşletmeleri'nden römorkörüne teslim edildi. Adının Muhammed Hasan olduğu öğrenilen 18 aylık bebek, önce Kuşadası Devlet Hastanesi ardından da İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mucize bebekle kahramanlar bir araya geldi

Kahraman balıkçılar bugün akşam saatlerinde, akrabalarının yanında kalan anne Lorin Halef ile bebeği Muhammed Hasan'ı ziyaret etmek üzere İzmir'e geldi. Genç kadın balıkçılara sarılıp teşekkür etti. Minik Muhammed'i kucaklarına alan balıkçılardan Recep Evran, "Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. İlk etapta yetişkinler ve çocukları kurtardık. Sonra aramaya son vermedik. Grubun oldukça uzağında Muhammed bebeği gördük, yanına yaklaştığımızda açıkçası öldüğünü düşünüyorduk. Sonra ses verdi ve hayatta olduğunu anladık. Hemen üzerindeki kıyafetleri çıkartıp ilk müdahaleyi yaptık" diye konuştu. Minik Muhammed'i sudan çıkartan Cenap Gümran da "Onun ağlamasını duymak bile güzel. Yaşadığını görmek mutluluk verici. Umarım hayatının geri kalan kısmını çok güzel geçirir" dedi.

Tekneye kapasitesinden fazla kişi alındı

Kocası İhsan Hasan'ın Suriye'de olduğunu dile getiren Lorin Halef, "Tekneye 30 kişi aldılar. Bize daha büyük tekneyle gideceğimiz söylendi. Ancak oraya gittiğimizde teknenin küçük olduğunu gördük. O saatten sonra yapacak bir şey yoktu. Yunanistan'a gitmek istiyorduk. Büyük panik yaşadık. Ama bizi kurtardılar, onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Tek çocuğum var ve şu anda yanımdaki iki kişi onu, bizleri kurtardı" diye konuştu. Kahraman balıkçılar aileyle bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.