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18 aylık 'göçmen' bebek ölümün elinden böyle alındı

23 Ekim 2015 15:03

Kuşadası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Denizde ölüm kalım savaşı veren göçmenleri balıkçılar kurtardı. Su üstündeki bir can yeleğinin içinden çıkan ve aşırı ısı kaybettiği için başta öldüğü sanılan 18 aylık Muhammed Hasan bebek de mucizenin adı oldu. Muhammed bebek tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli-Seferihisar'ın yaklaşık yedi mil açığında çarşamba günü avlanmaya çıkan 'Evran 1' adlı teknedeki balıkçılar, su üzerinde turuncu bir nesne gördü. Bölgeye yönelen balıkçılar, su üzerinde can yelekleriyle bir grup mülteciyi gördü. Ardından umut yolcusu olduğu anlaşılan 15 kişiyi, tekneye aldı. Başka bir balıkçı teknesinden yardım istendi. Durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildiren 'Evran 1' teknesinin kaptanı Recep Evran ile arkadaşı Cenap Gümran, kurtarılan kaçakları, destek istedikleri ve yanlarına gelen başka bir balıkçı teknesine teslim etti. Ardından 'Evran 1' personeli, çevrede başka birinin olup olmadığının belirlenmesi için denizi aramaya başladı. Saatler sonra grubun bulunduğu yerden 1.5 mil mesafede, su üzerinde bir can yeleğini gören balıkçılar önce boş sandı. Ardından can yeleğinin içinde kas katı kesilmiş bir bebeği gören balıkçılar, öldüğü sanılan çocuğun ses çıkarması üzerine sevince boğuldu. Sudan çıkartılan bebek, Ege Liman İşletmeleri'nden römorkörüne teslim edildi. Adının Muhammed Hasan olduğu öğrenilen bebek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Sudaki kaçaklar ile minik Muhammed'in kurtarılma anı görüntüleri yaşanan acıyı ortaya koydu. Kurtarılanların ifadesine göre suya gömülen teknede 14 kişinin daha olduğu öğrenildi.

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