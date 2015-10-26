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Dünya

AB liderleri anlaştı; mülteciler için 100 bin ilave yer

Anlaşma uyarınca, Yunanistan yıl sonuna kadar toplam 30,000 kişinin kalacağı merkezler oluşturacak

26 Ekim 2015 10:35

Avrupa Birliği liderleri, 100 bin mülteci için ilave barınma imkanı yaratılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Brüksel'de 11 AB üyesi ile AB üyesi olmayan üç ülkenin liderleri, olağanüstü zirvede mülteci akını karşısında alınacak önlemleri görüştü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, geçen hafta içinde Yunanistan'a her gün 9.000'den fazla mültecinin geldiği bildiriliyor. Bunun, bu yıl şimdiye kadarki en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

Anlaşma uyarınca, Yunanistan yıl sonuna kadar toplam 30,000 kişinin kalacağı merkezler oluşturacak.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü de 20 bin kişiye ilave barınma imkanı sağlayacak.

Almanya ve İskandinav ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin güzergahındaki Balkan ülkelerinde ise 50 bin ilave yer oluşturulacak.

Liderler şu noktalarda da uzlaşmaya vardı:

Bir hafta içinde mülteci akınıyla baş etmekte zorlanan Slovenya'ya 400 polis memuru gönderilecek.
Haber vermeden, mülteciler komşu ülkelere yönlendirilmeyecek.
Diğer ülkelere mülteci sayıları hakkında bilgi aktaracak irtibat görevlileri atanacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel zirvede, mülteci akınını Avrupa'nın en büyük sınavlarından biri olarak niteledi.

Balkanlar'daki daha küçük ülkeler, mülteci akınında kaynaklarının yetersiz kaldığını söylüyor.

Macaristan, aynı gerekçeyle Hırvatistan ve Sırbistan sınırlarını kapadı. Mülteciler bunun üzerine alternatif yollar aramaya başladı.

 

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