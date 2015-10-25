Balkan ülkeleri sınırlarını mültecilere tamamen kapatıyor

Bulgaristan Başbakanı Bojko Borisov gerçekleşen Sırbistan ve Romanya başbakanlarının da katıldığı Balkan Zirvesi'nde mültecilere karşı sınırlarını tümden kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Borisov, eğer Avusturya ve Almanya hükümeti tarafından da desteklenirse derhal uygulanacağını söyledi.

Ülkelerinin mülteciler açısından "yolgeçen hanı" olduğunu bunu engellemek için ortak hareket etmekten başka çareleri olmadığını söyleyen Borisov, bundan böyle Bulgaristan Sırbistan ve Romanya'nın mülteciler konusunda Brüksel'e karşı tavır birliği içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

"Bazıları, ülkelerimizi milyonlarca mültecinin birikeceği bölge olarak düşünmesinler"

Borisov "Biz mülteci meselesini tek başımıza çözebileceğimizi düşünmüyoruz elbet. Bu Avrupa'nın sorunu, ancak ortak hareket ederek Avrupa ile dayanışmaya gösterebiliriz" dedi.

Romanya Başbakanı Victor Ponta ise basın toplantısında "eğer sınırlar kapatılacaksa bu ortak alınan bir karar olabilirdi ve biz şimdi bunu yapıyoruz" derken, Sırbistan Başbakanı Aleksander Vucic de "Bazı ülkeler kendi sınırlarını kapatıp bizim ülkelerimizi milyonlarca mültecinin birikeceği bölge olarak düşünmesinler" dedi.

Üç balkan ülkesi başbakanı Avrupa Birliği'nin bir güvenlik bölgesi oluşturulması konusunda Türkiye ile de bir an önce anlaşmaya varması gerektiğinin altını çizdi.