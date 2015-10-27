"Sadece İstanbul'da tüm Avrupa'dan daha fazla mülteci var"

Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin yüzde 60'ının metropollerde yaşadığını ve sadece İstanbul'daki mültecilerin Avrupa'ya gelen toplam mülteci sayısının üzerinde olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Kurtarma Komitesi verilerine göre İstanbul'da yaşayan mülteci sayısı 336 bin. Bu sayı, tüm Avrupa ülkelerine giden mültecilerden daha fazla. Türkiye'deki toplam mülteci sayısı ise 2,5 milyona yakın.

Bir daha Suriye'ye dönmeyi düşünmüyorlar

Uluslararası Kurtarma Komitesi Türkiye'de yürüttüğü çalışmalarda İzmir ve çevresinde yaşayan 800 aileyle mülakatlar yaptı. Araştırmadan üç sonuç öne çıkarılıyor:

-Türkiye'ye gelenlerin yüzde 80'i Suriyeli ya da Iraklı

-Neredeyse tamamı mülteci. Ekonomik amaçlarla göç etmiyorlar, savaştan kaçıyorlar

-Büyük kısmının amacı Türkiye'ye yerleşmek değil, Avrupa ülkelerine gitmek

Associated Press haber ajansına konuşan Miliband, konuştukları mültecilerinin çok önemli bir kısmının bir daha Suriye'ye dönmek gibi bir niyetinin olmadığını, insan kaçakçılarına gerekli ödemeleri yapabilmek için evlerini ve Suriye'deki tüm varlıklarını sattıklarını da söyledi.

Miliband, insan kaçakçılığının bir türlü önlenememesinin en önemli nedeninin ise Avrupa'ya giriş için yasal yolların Suriyelilere neredeyse tamamıyla kapalı olması olduğunu vurguladı ve "Türkiye'ye iltica başvuru merkezlerinin açılması şart. Böylece bu insanlar gitmek istedikleri ülkeye başvurularını Türkiye'de yapabilir ve ne zaman gidebileceklerine dair somut bir yanıt alabilirler" dedi.

"Mülteci krizi, küresel sistemin bir başarısızlığı"

Miliband, alışıldık 'kampta bekleyen mülteci' tablosunun artık geçerli olmadığını, savaşlardan kaçan insan sayısının milyonları bulmasıyla kurulan mülteci kamplarının yetersiz kaldığını ifade etti. Miliband, "Mülteciler kamplara konulmak da istemiyor. O kadar uzun süre ülkelerinden ayrı yaşamak zorunda kalıyorlar ki yeni bir hayat kurmayı, bir işe girip çalışmayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı mülteci sorununu 'karanlık bir tablo' olarak niteleyen Miliband, "Daha da kötüsü yaşananlar devam eden bir trendin sadece bir parçası. Yürüttüğümüz araştırmalar dünyada 200 milyondan fazla insanın daha iyi yaşam şartları için ülkelerini terk etmeyi tercih edebileceklerini gösteriyor" diye ekledi.

Eskiden İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan David Miliband, yaşanan mülteci krizini küresel sistemin bir başarısızlığı olarak niteledi ve şöyle devam etti:

"Dünyada en az 30 - 40 ülke vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Bu ülkelerde toplum içi etnik, dini ya da siyasi ayrışmalar da bulunuyor. Uluslararası siyasi sistem soğuk savaşın bitiminden bu yana ilk kez bu kadar zayıf ve parçalı bir hal aldı."

Birleşmiş Milletler mülteci krizi raportörü Francois Crepeau, Cuma günü konuşmuş ve Avrupa ülkelerinin gelecek 5 yıl içerisinde her yıl Ortadoğu'dan ortalama 400 bin mülteciyi kabul etmek zorunda kalacağını öngörmüştü.