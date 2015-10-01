T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacılar Olimpiyat stadına taşındı

Yunanistan'daki sığınma kampları tıka basa dolu. Yetkililer, sığınmacıların bir bölümünü Atina'daki Olimpiyat stadına getirdi.

01 Ekim 2015 15:44


Yunanistan'da yetkililer, yüzlerce sığınmacıyı başkent Atina'da 2004 Olimpiyat Oyunları için inşa edilen, ancak şu anda kullanılmayan bir stada taşıdı.

Otobüslerle Viktoria Meydanı'ndaki tesise taşınan sığınmacıların stadta ne kadar kalacakları belirtilmedi.

Tesisin yer aldığı Viktoria Meydanı bir süredir sağlığı tehdit eden koşullar nedeniyle gündeme geliyordu. Olimpiyatlarda tenis müsabakalarının düzenlediği tesise Ege adalarındaki sığınmacıların taşınması bekleniyor.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin bugün de Yunan adalarına kaçmaya çalışırken, tekneleri batan 90 kişiyi kurtadığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanAtina OlimpiyatAtinaOlimpiyat OyunlarıViktoria MeydanıEgeYunanDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24