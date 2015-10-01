Sığınmacılar Olimpiyat stadına taşındı



Yunanistan'da yetkililer, yüzlerce sığınmacıyı başkent Atina'da 2004 Olimpiyat Oyunları için inşa edilen, ancak şu anda kullanılmayan bir stada taşıdı.

Otobüslerle Viktoria Meydanı'ndaki tesise taşınan sığınmacıların stadta ne kadar kalacakları belirtilmedi.

Tesisin yer aldığı Viktoria Meydanı bir süredir sağlığı tehdit eden koşullar nedeniyle gündeme geliyordu. Olimpiyatlarda tenis müsabakalarının düzenlediği tesise Ege adalarındaki sığınmacıların taşınması bekleniyor.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin bugün de Yunan adalarına kaçmaya çalışırken, tekneleri batan 90 kişiyi kurtadığı bildirildi.