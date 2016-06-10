CHP'li Özel: Muhammed Ali son yumruğu Erdoğan'a attı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, efsanevi boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, konuşma yapma talebinin reddedilmesini, "Ey ilahi adalet. Bu toprakların gördüğü en güçlü bilek, ömrü boyunca kimleri kimleri devirdi. En son yumruğu bu diktatöre attı” sözleriyle değerlendirdi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde mermi atılmasını protesto etti. AKP iktidarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan CHP’liler, partilerinin Manisa İl Başkanlığı önünde toplandı.



Manolya Meydanı’na kadar yürüyen CHP’liler, ‘Yeni Türkiye buysa ben eksisini istiyorum’, ‘CHP’ye kalkan eller kırılsın’, ‘İstifa etmek için atom bombası mı patlaması gerek’ ve ‘Sana başkanlığı tattırmayacağız’ yazılı pankartlar taşıdı.

Özgür Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ünlü boksör Muhammed Ali’nin ABD’deki cenaze törenine katılmasını, “Her şeyi istismar etmeye çalışan, oya çevirmeye çalışan saraylı; en son çareyi, hepimizin sevgilisi Muhammed Ali’nin cenaze törenine katılmakta buldu. Oradan rant devşirecekti. Cenazeye gitti. ‘Konuşma yapacağım’ dedi. ‘Olmaz’ dediler. ‘Tabutu taşıyacağım’ dedi. ‘olmaz dediler’, ‘Örtü koyacağım’ dedi. ‘Olmaz dediler’. Ey ilahi adalet. Bu toprakların gördüğü en güçlü bilek, ömrü boyunca kimleri kimleri devirdi. En son yumruğu bu diktatöre attı” sözleriyle eleştirdi.