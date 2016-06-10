"Muhammed Ali'nin ailesi Erdoğan'ın jestlerini reddedince, ABD ziyareti kırgınlıkla yarıda kesildi"

Muhammed Ali'nin cenaze törenini takip etmek üzere ABD'de bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir kararla ABD ziyaretini yarıda kesmesine ilişkin bazı kulisler aktardı. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Özdemir, Muhammed Ali'nin ailesinin Erdoğan'ın jest taleplerine "Şimdilik biz bunları istemiyoruz" tepkisini verdiğinin konuşulduğunu söyledi. "Bunun Cumhurbaşkanı heyetinde bir kırgınlığa yol açtığını" belirten Özdemir, "Erdoğan ve heyetinin kafasında çizdiği törenle, burada planlanan tören örtüşmedi" diye konuştu.

Ziyaretin yarıda kesilmesine ilişkin Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan iki iddia gündeme getirilmişti. Muhammed Ali’nin cenaze töreninde, Erdoğan’ın Kâbe örtüsünün bir parçasını tabutun üzerine koymak istediği, ancak "Biz sonra koyarız" denilerek bu isteğinin de geri çevrildiği ileri sürülmüştü. Ayrıca Erdoğan’ın ve kendisine refakat eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le birlikte cenazede Kuran-ı Kerim okuma isteğinin de geri çevrildiği, bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı'nın programını yarıda keserek dönme kararı aldığı iddialar arasındaydı.

Cüneyt Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Erdoğan'ın ziyaretinin yarıda kesilmesi biraz apar topardı evet. Çünkü iki günlük programı vardı. Saat iki buçukta geri dönmeye karar verdi. Herkes "4-5 saat içinde ne oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. Ben birkaç kişi ile görüştüm. Resmi bir açıklama henüz yok. Uçakta belki bir açıklama olmuş olabilir. Aslında polemikleri fazla uzatmayacak bir olayla karşı karşıyayız. Bu cenaze pogramı önceden planlanmış. Bu yüzden de bir halkla ilişkiler firması ile anlaşmış durumda aile. Sayın Erdoğan ve heyeti de 3 gün önce buraya gelmeye karra verince Erdoğan ve heyetinin kafasında çizdiği törenle burada planlanan tören kafalarda planlananla örtüşmedi. Ancak aile ile bizim devlet protokollerinin istekleri pek örtüşmedi. Böyle olunca da arada adı konulmamış kırgınlıklar oluştu. Eğer Erdoğan cenaze töreninin yapıldığı yere gelmiş olsaydı, karşısında sokak polislerini bulacaktı. Neresinden bakarsanız bakın bu protokolde pek de kabul edilmeyecek bir durum. Tabii ailenin Erdoğan'ın jestlerine şimdilik biz bunları istemiyoruz tepkisini verdiği konuşuluyor. Bu da bir kırgınlığa yol açtı."