Efsane boksör Muhammed Ali’ye son yolculuğuna uğurlandı

ABD'de, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlandı. Ali'nin naaşı kortej eşliğinde doğduğu Louisville caddelerinde dolaştırıldı.

Muhammed Ali'nin doğduğu Kentucky eyaletinin Louisville şehri sokaklarında binlerce Muhammed Ali hayranı, efsane boksörü son yolculuğuna uğurladı.

Ali'nin naaşı, cenaze evinden alınarak kortej eşliğinde yola çıkarıldı. Cave Hill Mezarlığı'na kadar yaklaşık 30 kilometre sürecek yolculukta ünlü sporcunun naaşı, çocukluğunun geçtiği Grand Sokağı'ndaki evi, boksu öğrendiği spor salonu ve adına kurulan müze ile ismine taşıyan caddenin de aralarında bulunduğu güzergahtan geçirildi.

Sokaklarda "Ali, Ali" sesleri

Sabahın erken saatlerinde güzergah çevresinde toplanan Muhammed Ali hayranları, kortejin geçişi sırasında efsane boksöre veda ediyor. Kortej geçerken sporcunun hayranlarından "Ali, Ali" sesleri duyuldu,.

Muhammed Ali'nin cenazesinin toprağa verilme töreninin, sadece ailesi ve yakınlarına açık olacak.

Ali'nin cenazesinin defnedilmesinin ardından son tören ise "KFC Yum! Center"da yapılacak. Bu törene diğer dinlerden temsilciler ile farklı toplum kesimlerinden Muhammed Ali'nin yaklaşık 15 bin seveninin katılması bekleniyor.

Buradaki törende eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra komedyen Billy Crystal ve spor sunucusu Bryant Gumbel'ın da konuşma yapacağı duyuruldu.

Muhammed Ali'nin cenaze namazı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Freedom Hall'da kılınmıştı. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen 74 yaşındaki Muhammed Ali, Phoenix'te solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Başbakan Erdoğan Perşembe günü gerçekleştirilen dua törenine katıldı, ancak cenaze töreninden önce ayrılarak ABD'ye yaptığı ziyareti kısa kesti.

Erdoğan'ın erken ayrılmasının nedenleri tam olarak bilinmiyor.

ABD Başkanı Barack Obama en büyük kızı Malia’nın mezuniyetine katılacağı için cenaze törenine katılamayacak.

Ancak gönderdiği video mesajda Muhammed Ali için, “Bu hafta bir ikonu kaybettik. Afrika Kökenli Amerikalıları özgürleştiren ve kimlikleriyle gurur duymalarını sağlayan bir insandı” dedi.

Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanlarından Valerie Jarett, Obama’nın yerine törene katılacak.

Ağır sıklet boks şampiyonu Lennox Lewis, tabutu taşıyanlardan olmanın bir şeref olduğunu söyledi ve “Kelebek gibi uç, arı gibi sok' sözü her zaman hatırlanacak. Muhammed bir boks ikonu ve efsanesiydi” diye ekledi.

Cenaze töreni internetten canlı olarak izlenebiliyor.

Bazı kişilerin cenaze için verilen bedava biletleri internetten satmaya çalışması Ali’nin ailesini rahatsız etti.

“Öğretici bir tören”

Cenaze töreni Perşembe günü 14 bin kişinin katıldığı dua ile başladı. İmam Zaid Shakir, Ali’nin cenaze töreninin ‘öğretici’ olmasını dilediğini söyledi.

Müslüman alim Sherman Jackson, “Muhammed’in vefatı kendimizi dünyada biraz daha yalnız hissetmemize neden oldu. Sağlam, kapı gibi, güzel ve hayat dolu bir adamı kaybettik” dedi.

Cenazeye Don King, sivil haklar lideri Jesse Jackson ve eskiden Cat Stevens olarak bilinen müzisyen Yusuf İslam da katılacak.

Törene katılan veya televizyondan izleyen Amerikalı Müslümanlar, halka açık gerçekleştirilen dua töreni sayesinde Amerikalıların İslam dinini ve Müslümanları daha iyi anlamalarını umduklarını söylediler.

Muhammed Ali 1964 yılında Müslüman olduktan sonra ‘köle ismi’ olduğunu söylediği Cassius Clay ismini değiştirmişti.

Öncelikle siyahi ayrılıkçı bir hareket olan İslam Milleti'ne katılmış, daha sonra gruptan ayrılmıştı.

Kariyeri boyunca 61 maçın yalnızca 5’ini kaybetti ve 37’sini nakavtla kazandı.

Emekli olduktan hemen sonra sağlığıyla ilgili söylentiler çıkmıştı. Daha sonra Parkinson olduğu açıklanmış ancak halk arasına çıkmaya ve gittiği her yerde sıcak bir şekilde karşılanmaya devam etmişti.

Atlanta'da yapılan 1996 Olimpiyatları'nda meşale yakmış ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda da Olimpiyat bayrağını taşımıştı.

Sports Illustrated isimli spor dergisi tarafından “Yüzyılın Sportmeni” ve BBC tarafından da “Yüzyılın Sporcusu” seçilmişti.