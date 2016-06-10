Muhammed Ali, Itri'nin Tekbir'i ile uğurlandı

Solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından Muhammed Ali'nin naaşı, Türk bestekar Itri'nin bestesi olan tekbirler ve salavat-ı şeriflerle salondan uğurlandı.

Hürriyet'teki habere göre, Amerika Diyanet Merkezi Başimamı Ali Tos'un getirdiği tekbirlere salonda bulunan binlerce Muhammed Ali hayranı Müslüman da eşlik etti.

Muhammed Ali'nin naaşı bugün Louisville sokaklarında taşındıktan sonra ikinci törenin düzenleneceği "KFC Yum! Center"a götürülecek.

Buradaki törende eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yanı sıra, oyuncu Will Smith, komedyen Billy Crystal ve spor sunucusu Bryant Gumbel'ın da konuşma yapacağı belirtildi.

Muhammed Ali'nin cenazesi, törenin ardından Cave Hill mezarlığında toprağa verilecek.

Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen 74 yaşındaki Muhammed Ali, Phoenix'te solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 Haziran'da hayatını kaybetmişti.