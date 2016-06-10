Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini neden yarıda kesti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği ABD ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Ziyaretin yarıda kesilmesine ilişkin Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan iki iddia konuşuluyor. Muhammed Ali’nin cenaze töreninde, Erdoğan’ın Kâbe örtüsünün bir parçasını tabutun üzerine koymak istediği, ancak "Biz sonra koyarız" denilerek bu isteğinin de geri çevrildiği ileri sürüldü. Ayrıca Erdoğan’ın ve kendisine refakat eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le birlikte cenazede Kuran-ı Kerim okuma isteğinin de geri çevrildiği, bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı'nın programını yarıda keserek dönme kararı aldığı belirtildi.

Konuşması iptal edilmişti

Spor kariyerinin zirvesindeyken 1960'lı yılların sonunda Müslüman olarak Muhammed Ali adını alan dünya ağır sıklet boks şampiyonunun ailesi, cenaze törenindeki konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğunu duyurmuştu. Ancak daha sonra, Ali Ailesi'nin sözcüsü Bob Gunnell, konuşmacı listesine iki ismin daha eklenmesi nedeniyle programda yurt dışından gelen misafirlere yer kalmadığını ve Erdoğan'ın da konuşmacı listesinden çıkarıldığını duyurmuştu.