T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini neden yarıda kesti?

Ankara kulislerinde ziyaretin yarıda kesilmesine ilişkin iki iddia gündeme geldi

10 Haziran 2016 10:13

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak üzere gittiği ABD ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönme kararı aldı. 

Ziyaretin yarıda kesilmesine ilişkin Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan iki iddia konuşuluyor. Muhammed Ali’nin cenaze töreninde, Erdoğan’ın Kâbe örtüsünün bir parçasını tabutun üzerine koymak istediği, ancak "Biz sonra koyarız" denilerek bu isteğinin de geri çevrildiği ileri sürüldü.  Ayrıca Erdoğan’ın ve kendisine refakat eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le birlikte cenazede Kuran-ı Kerim okuma isteğinin de geri çevrildiği, bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı'nın programını yarıda keserek dönme kararı aldığı belirtildi. 

 

Konuşması iptal edilmişti

 

Spor kariyerinin zirvesindeyken 1960'lı yılların sonunda Müslüman olarak Muhammed Ali adını alan dünya ağır sıklet boks şampiyonunun ailesi, cenaze törenindeki konuşmacılar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğunu duyurmuştu. Ancak daha sonra, Ali Ailesi'nin sözcüsü Bob Gunnell, konuşmacı listesine iki ismin daha eklenmesi nedeniyle programda yurt dışından gelen misafirlere yer kalmadığını ve Erdoğan'ın da konuşmacı listesinden çıkarıldığını duyurmuştu. 

 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı ErdoğanABD ziyaretini yarıda kestinedeniki iddiaKabe örtüsü koymak istedi

İlgili Haberler

Erdoğan ABD ziyaretini yarıda kesti, Muhammed Ali'nin cenaze namazını kılıp ayrıldı

Erdoğan'ın Bill Clinton, Ürdün Kralı ve Afganistan Devlet Başkanı'nın da bulunacağı törene katılması planlanıyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24