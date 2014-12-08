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Kültür-Sanat

Morrissey'in yeni konser tarihi belli oldu

Efsanevi müzisyenin ertelenen İstanbul konseri 17 Aralık'ta gerçekleşecek

08 Aralık 2014 21:54

Rock müziğin yaşayan efsanesi Morrissey'in 7 Aralık Pazar günü gerçekleşmesi planlanan, ancak lojistik nedenlerle ertelenen İstanbul konserinin yeni tarihi belli oldu. Morrissey, 17 Aralık Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.

Radikal'deki habere göre, Pozitif Live’dan yapılan açıklamada, Morrissey’in turne organizasyonunda ortaya çıkan lojistik gecekmeler nedeniyle ertelen İstanbul konseri için alınan biletlerin, 17 Aralık’taki konserde de aynı kategorilerde geçerli olacağı açıklandı. Dileyen bilet sahipleri ise biletlerini Biletix üzerinden iade edebilecek.

Lojistik gecikmeler nedeniyle Morrissey’in Atina konseri de ertelenmişti.

 

'İstanbul' şarkısı

 

Alternatif rock müziğin en önemli gruplarından The Smiths’in vokalisti, yaşayan efsane Morrissey, İstanbul konserinde hem solo albümlerinden hem de The Smiths’le yaptığı albümlerden hit şarkıların yanı sıra son albümü "World Peace Is None of Your Business"ın ikinci single’ı olarak yayınlanan ve İstanbul ’un karmaşık ve kaotik sokaklarının duygusunu veren, cigar-box gitar ezgileri ve şehrin sokaklarından ses kayıtları içeren "İstanbul" şarkısını da seslendirecek.

Bestelediği parçalarla aşktan sosyal olgulara kadar pek çok konuda manifesto ve öyküler aktaran Morrissey, aykırı fikirleri, protest duruşu ile zaman zaman sansasyona varan açıklamalar da yapsa, 37 yıllık sanat hayatı boyunca birçok kesimin saygısını kazandı ve Rolling Stone dergisinin "gelmiş geçmiş en iyi 100 şarkıcı" listesinde yer aldı.

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