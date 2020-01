Kanser olduğunu açıklayan Morrissey: Ölürsem, ölürüm

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Morrissey, kanser olduğunu ve bu nedenle son 18 ayda birçok kez hastaneye yatmak zorunda kaldığını açıkladı.

İspanyol El Mundo gazetesine konuşan 55 yaşındaki şarkıcı, “Şimdiye dek vücudumdaki kanserli dokuları dört kez temizlediler. Ölürsem ölürüm, ölmezsem ölmem. Şimdilik kendimi iyi hissediyorum. Son dönemlerde çekilmiş fotoğraflarda biraz sağlıksız göründüğümün farkındayım ancak hastalık insana bunu yapıyor. Bu konuda endişelenmiyorum. Öldüğüm zaman dinlenirim” dedi.

Birce Bora’nın Radikal’deki haberine göre, “Artık müzik yapmaması gereken bir yaşa geldiğini” de belirten Morrissey, “Klasik müzik bestekarlarının büyük bir kısmı 34 yaşında ölüyor. Bense hala buradayım, insanlar benimle ne yapacaklarını bilemiyor” dedi.

‘Şarkı söylememem birçok kişiyi memnun edecek’

İlk romanını bitirmek üzere olduğunu ve gelecek yıl yayınlamayı planladığını anlatan şarkıcı, “Umarım bu sayede bir daha şarkı söylemem gerekmeyecek! Bunun birçok kişiyi çok mutlu edeceğini biliyorum” dedi.

Son solo albümü “World Peace is None of Your Business”ı geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya süren Morrissey, şu anda Avrupa turnesinde ve 9 Ekim’de İspanya’nın Madrid kentinde konser verecek.



Morrissey, geçen yıl Ekim ayında otobiyografisini yayınlamış ve tüm dünyada büyük ilgi gören kitabın Penguin yayınevi tarafından “Klasikler” serisinin bir parçası olarak basılması büyük tartışma yaratmıştı.