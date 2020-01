Morrissey 7 Aralık'ta İstanbul'da

Alternatif rock müziğin en önemli gruplarından The Smiths’in vokalisti Morrissey, Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'deki hayranları için 7 Aralık 2014 Pazar akşamı Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Volkswagen ana sponsorluğunda, Pozitif Live tarafından düzenlenen konserde, Morrissey son albümünün ikinci single’ı olarak yayınlanan ve İstanbul ’un karmaşık ve kaotik sokaklarının duygusunu veren, cigar-box gitar ezgileri ve şehrin sokaklarından ses kayıtları içeren “Istanbul” şarkısını da seslendirecek.

Bestelediği parçalarla aşktan sosyal olgulara kadar pek çok konuda manifesto ve öyküler aktaran Morrissey, İstanbul konserinde son albümü “World Peace Is None of Your Business”ten şarkıların yanı sıra hem solo albümlerinden hem de The Smiths ile yaptığı albümlerden hit şarkılarına da yer verecek.

Aykırı fikirleri, protest duruşu ile 37 yıllık sanat hayatı boyunca birçok kesimin saygısını kazanan ve Rolling Stone Dergisi’nin gelmiş geçmiş en iyi 100 şarkıcı listesinde yer alan Morrissey’in konser biletleri 17- 20 Ekim 2014 tarihleri arasında Biletix’te ön satışa sunulacak.