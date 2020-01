Morrissey bu akşam İstanbul'da konser verecek

19. İstanbul Caz Festivali bu sene efsane isim ve The Smiths'in kurucusu Morrissey, ağırlayacak. Festivalin sponsorluğunu ise Mavi üstlenecek.

İngiliz alternatif müziğin ikonlarından, The Smiths'in kurucusu, duyarlı ve protest şarkıların söz yazarı Morrissey bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Saat 21.00’de başlayacak gecenin açılışını, Morrissey’in turnesine eşlik eden, Amerikalı şarkıcı Kristeen Young yapacak. 4 oktavlık sesi, agresif vokal tarzıyla dikkat çeken ve daha önce birçok long play yayınlayan Young, 2011’de V the Volcanic isimli bir EP yayınladı. Morrissey’e 2012 turnesinde eşlik eden Young, şu sıralar yeni albümü üzerinde çalışıyor.

Etkileyici şarkı sözlerinin yanı sıra, yüksek sahne performansı ile İngiltere ve Amerika’da olduğu kadar Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Morrissey, aktivist kişiliğiyle de tanınıyor. Her zaman politik kimliğiyle de ön planda olan Morrissey, Oliver Cromwell'den İngiliz Kraliyet ailesine, Margaret Thatcher'dan George W. Bush'a kadar pek çok politik figüre karşı eleştirilerini açıkça ortaya koydu. Viva Hate albümünde yer alan "Margaret on the Guillotine" şarkısı İngiltere başbakanı Margaret Thatcher'a yönelik olduğu için o dönem İngiliz polisi sanatçı hakkında soruşturma açtı. 2006'da yaptığı bir açıklamada Amerikan ve İngiliz hükümetlerine yönelttiği eleştiriler sonucunda, hem FBI hem de İngiliz İstihbarat Teşkilatı tarafından sorgulandığını açıkladı. Ayrıca 11 yaşından beri vejeteryan olan ve hayvan hakları savunucusu PETA’nın destekçilerinden Morrissey, fok avları yüzünden 2006 yılındaki turnesine Kanada’yı dahil etmedi.

Yazarlık geçmişi de bulunan Morrissey, 80’li yıllarda müziğe kısa bir ara verip popüler kültür kitapları yazmaya koyuldu. En sevdiği grup hakkında The New York Dolls (1981), James Dean hakkında James Dean is Not Dead (1983), ve sinema filmi oyuncuları hakkında Exit Smiling (1998) adlı kitapları yayınlandı.

Morrissey konserinin biletleri 350 TL, 250 TL, 200 TL, 150 TL, 120 TL, 100 TL ve 60 TL (öğrenci) üzerinden, BİLETİX satış kanalları ve İKSV’den satılıyor. Konser günü mekân girişinden de bilet satışı olacaktır.