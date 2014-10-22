MİT TIR'ı soruşturmalarına takipsizlik kararı

Savcı Özcan Şişman, Aziz Takçı ve Mustafa Sırlı tarafından Adana’da MİT’e ait TIR ve MİT’in kiraladığı 3 otobüsle ilgili yürütülen soruşturmalara takipsizlik kararı verildi.

1 Ocak’ta Savcı Özcan Şişman tarafından Hatay Kırıkhan yolunda durdurulan ve devlet sırrı gerekçesiyle aratılmayan bir TIR, Ocak ayında savcı Aziz Takçı tarafından durdurulan ve içerisinde füze olduğuna dair tutanak tutulan TIR’lar ve Mustafa Sırlı tarafından MİT tarafından kiralanan 3 otobüsün durdurulması üzerine yürütülen soruşturmaların tamamına takipsiz kararı verildi.

Otobüste bulunan mühimmat MİT'e iade edilecek

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sırlı’nın başlattığı ve otobüs şoförlerinin ifadesinde otobüslerin MİT tarafından kiralandığı belirtilen otobüslerde bulunan mühimmatın da MİT’e iadesine karar verildi.

Avukatlara dosya verilmedi

Verilen takipsizlik kararı üzerine yayın yasağının kalkmasına rağmen takipsizlik kararının sureti ve dosya talep eden avukatlara verilmedi.