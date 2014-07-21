CHP: Adana'da durdurulan MİT TIR'larından onlarca füze çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana'da durdurulan 3 TIR'a ilişkin tutanakları açıklayarak, “Birinci TIR'da birinci sandığı açmışlar 25-30 adet füze ve roket. 15 sandıkta yaklaşık 300'e yakın 450'ye yakın bomba atar mühimmat. İkinci sandıkta 20-25 adet füze roket" dedi.

Tezcan, 19 Ocak'ta Adana'da durdurulan TIR'lara ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'teki habere göre, 19 Ocak'ta Adana'da 3 tane TIR'ın yasadışı silahlı terör örgütlerine silah taşıdığı iddiasıyla aranmak istendiğini, kısmen arama yapıldığını belirten Tezcan, "Ama TIR'ların MİT TIR’ı olduğu iddiasıyla görevlilerin de MİT görevlileri olduğu iddiasıyla arama belli bir aşamadan sonra durdurulmuş ve TIR'lar geri alınmıştı" dedi.

‘El Kaide ve IŞİD'e silah ve mühhimat götürüldüğü artık belgeleriyle ortaya çıktı’

Tezcan, şöyle devam etti:

“Adana'da durdurulan TIR'larla ilgili bu TIR'larla Suriye'de El Kaide terör örgütüne ve IŞİD'e silahlı terör örgütüne yasa dışı silahlı örgütüne silah ve mühimmat götürüldüğü artık belgeleriyle ortaya çıktı."

Tutanakları okudu

Söz konusu TIR'lara ilişkin yapılan aramaya işaret eden Tezcan, tutanakları okuyarak şöyle dedi:

“Adana Ceyhan yolunda önlem alan güvenlik kuvvetleri, jandarma ekipleri, güvenlik kuvvetleri, savcının nezaretinde bildiğiniz bir kısmı basına yansıyan bir kısmı yansımayan çok problemli, kavgalı, arbedeli, kavga, dövüş, gürültü içerisinde aramayı kısmen gerçekleştirebilmek, kısmen de gerçekleştiremeden görebildikleri kısmıyla ilgili tutanak altına alıyorlar. Aramanın engellenmesi nedeniyle kısmen tespit yapılabiliyor ve yapılan kısmi tespitlerin tamamı tutanağa bağlanmış durumda.”

‘Birinci sandığı açmışlar 25-30 adet füze ve roket’

“3 tane TIR var. Bu TIR'larda neler çıkmış. Resmi tutanaklarla daha önce fotoğrafları, görüntü kayıtları kısmen yansıyan ve tamamının görüntü kaydı olan bu TIR'larda neler çıkmış.

Birinci TIR'da nelerin çıktığının tutanağı burada. Her TIR'da saçtan yapılmış iki şer sandık var, büyük sandıklar var. TIR'ın arka kasasını kapsayacak şekilde. 3, 3, 2 metre ebatlarında iki şer saç sandık. Toplam 6 sandıkta mühimmat taşınıyor. Birinci TIR'da neler çıkmış. Birinci sandığı açmışlar 25-30 adet füze ve roket. 30, 50 milimetre ebatlı füze ve roket hassas tapaları. 40, 30, 15 santimetre ebatlı yaklaşık 15 ahşap sandık içerisinde her sandıkta 24 civarında bomba atar mühimmat yani 15 sandıkta yaklaşık 300'e yakın 450'ye yakın bomba atar mühimmat.”

‘İkinci sandıkta 20-25 adet füze roket’

“İkinci sandıkta çıkanlar tutanağa bağlanmış. Bunlar tahmini. İkinci sandıkta 20-25 adet füze roket. 40, 30,15 santimetre ebatlarındaki ahşap sandık. 25-30 adet ahşap sandık. Bunların içinde 60 milimetre çapında havan mühimmatlarının bulunduğu tespit edilmiş ve 5-6 çuval içinde de uçaksavar mühimmatı bulunduğu tespit edilmiş.

İkinci TIR'da neler var. İkinci TIR'ın tutanağı burada. İkinci TIR'da 90-100 adet top mermisi.

Üçüncü TIR'da, artık üçüncü TIR'da hiç arama yapamıyorlar. Sadece sandıkların kapağını kaldırabiliyorlar. Bunun da tutanağı mevcut. Üçüncü TIR'da çap ve miktarı tespit edilemeyen gelişigüzel konulmuş mühimmatlar olduğu tespit edildi diyor.”

‘Esenboğa Havaalanı’ndan yükleniyor’

Bu TIR'ların Ankara'da Esenboğa Havaalanı'ndan yüklendiğini ifade eden Tezcan, "19 Ocak günü sabah karşı saat 02.30'da Esenboğa Havaalanından yükleniyor ve yabancı uyruklu bir uçaktan yükleniyor. Ve yine şoförün beyanına göre TIR'lar Reyhanlı'ya götürülüyor. Reyhanlı'da sınıra kadar şoförler götürüyor. Sınırdan sonra şoförler TIR'ları MİT elemanlarına teslim ettiklerini ifade ediyorlar. MİT elemanları sınırdan geçirip Suriye'ye El Kaide ya da IŞİD militanlarına teslim edip silahları geliyor. Şoförler bunu daha önce de birkaç kez yaptıklarını söylüyorlar" dedi.

‘Terör örgütlerine Türkiye'den Türk istihbarat birimlerinin desteği altında silah ve mühimmat taşınmıştır’

Sistemli bir şekilde MİT'in ve iktidarın kontrolünde bölge silah sevkiyatı yapıldığını iddia eden Tezcan, "Resmi belgelerle El Kaide terör örgütüne bölgede silahlı terör örgütlerine Türkiye'den Türk istihbarat birimlerinin desteği altında silah ve mühimmat taşınmıştır" diye konuştu.

Tezcan, "4 tane göndereceğiniz elemanın Türkiye'ye fırlatacakları füzeleri peşin peşin bu TIR'larla mı taşıdınız? Reyhanlı saldırısında kullanılan mühimmatları bu TIR'larla mı taşıdınız?" diye sordu.

SORULAR

Tezcan, 3 TIR'ın aranması sırasında yaşanan olaya ilişkin soruya, "Arama başlarken bunların MİT görevlisi olduğunu bilmiyor. Aramadan sonra birinci TIR'daki silahlar ortaya çıkınca, direnmeye başlıyor, aratmak istemiyorlar, fiziki cebir şiddet kullanılarak arama yapanlara saldırıyor MİT görevlileri. Onlar da cebir şiddetle kontrol altına alıyor. Bunlar tutanakta yazılı" dedi.

‘Silahlara MİT aracılık etmiştir’

TIR’larda taşınanın silah olduğunu savunan Tezcan, "Silahların hedefi Suriye'dir. Suriye'de El Kaide terör örgütü ve IŞİD militanlarına gönderilen silahlardır. Silahlara MİT aracılık etmiştir. Hükümet destek vermiştir. Bakanlık ve doğrudan doğruya devletin valisi orada sahip çıkmıştır. Suç müştereken işlenmiştir ve işlenmeye muhtemelen devam ediyor" dedi.