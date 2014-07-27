MİT TIR’ları savcılık talimatı ile Genelkurmay’dan saklanmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Adana Ceyhan’da Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) ait olduğu ileri sürülen TIR’ların durdurulması operasyonuna ilişkin, kamu kurum ve kuruluşlarına, “hiçbir bilgi ve belge verilmeyecek” talimatı gönderdiği ortaya çıktı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de talimat doğrultusunda operasyonla ilgili soruşturma yürüten Genelkurmay Askeri Savcılığı’na, dosyayı göndermediği öğrenildi. Böylece, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Türkmenlere insani yardım götürüldüğünü” söylediği ancak içinden ağır silahlar çıktığı için tartışmalar yaratan TIR’lar savcılık talimatı ile Genelkurmay’dan saklanmış oldu. Askeri savcılık takipsizlik kararı verdi.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, 1 Ocak Hatay Kırıkhan ve 19 Ocak Adana Ceyhan’da durdurulan ve MİT’e ait olduğu ve El Kaide’de ağır silah götürdüğü ileri sürülen TIR’ların durdurulması operasyonu ile ilgili asker kişiler hakkında casusluk soruşturması açtı. Soruşturma kapsamında Adana Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, Jandarma Yüzbaşı Hakan Gençer, Jandarma Kıdemli Çavuş Gültekin Menge’nin ifadelerine başvuruldu.

Hem gizlilik hem devlet sırrı

Sinan Tartanoğlu’nun Cumhuriyet’teki haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın soruşturması ile eşzamanlı olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı kişiler hakkında casusluk iddiası ile soruşturma yürütüyordu. Savcılığın iddianamesini tamamlamasının ardından aralarında askerlerin de bulunduğu 13 kişi hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme, casusluk amacıyla açıklama” suçu iddiasıyla Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, dosya üzerinde yayın yasağı ve kapalı duruşma kararı aldı. Ayrıca, “dosyada bulunan bir kısım bilgi ve belgelerin devlet sırrı” olduğu konusunda karar verdi. Bu kapsamda dosyadaki bazı belgelerin sanık avukatlarına bile verilmediği öğrenildi.

Savcılıktan talimat: Hiçbir belge verilmeyecek

Bu arada Adana Savcılığı, silah taşıdığı iddia edilen TIR’lar ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına müzekkere yazarak “Hiçbir kurum veya kuruluşa bilgi, belge verilmemesi” talimatını verdi. Genelkurmay Askeri Savcılığı, “sanık avukatlarından bile saklanan, devlet sırrı kararı” alınan dosyanın bir örneğini Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istedi. Ama mahkeme askeri savcılığın talebini reddetti.

‘Şüphelenecek kadar bile delil toplanamadı’

Askeri savcılık ise TIR’ların durdurulması olayları ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Savcılıkça soruşturma konusu olaylar hakkında bilgisi olan kamu kurum, kuruluşlarına bilgi, belge verilmemesi talimatı verildiği, talep edilen bilgi ve belgelerin gönderilmediği, yeterli şüphe bulunup bulunmadığına dair değerlendirme yapılabilecek mahiyette delil toplanmasının da mümkün olmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan olunca paylaşım açık

Ancak Başbakan Erdoğan’ın “Türkmenlere insani yardım götürdüğünü” iddia ettiği MİT TIR’ları konusunda savcılık talimatı ile Genelkurmay ile dosya paylaşmayan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Erdoğan lehine sonuçlanabilecek bir davada ise “dosya paylaşmakta sakınca görmediği” ortaya çıktı. Fethullah Gülen’in Erdoğan hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebine olumlu yanıt vererek “32 GB Flash Disk” boyutlarında bir dosyayı gönderdiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan,“Başbakan Erdoğan’ın işine yarayınca dosya tereddüt etmeden gönderiliyor. Mahkeme hukuka göre değil Erdoğan’ın menfaatlerine göre hareket ediyor. Hukuk Erdoğan’ın menfaatlerinde işliyor” tepkisini gösterdi.

Erdoğan, Adana’da 3 MİT TIR’ının durdurulması operasyonunda TIR’larda arama yapılmaması talimatını kendisinin vermediğini belirterek, “Gerçi burada benim bir emrim yoktu ama ben emredersem ne olacak?” dedi. Operasyonu yürüten savcı, Genelkurmay Askeri Savcılığı’na verdiği ifadesinde, dönemin Adana Valisi’nin kendisine Erdoğan’ın “Bu araçlar MİT’e ait biz görevlendirdik. Bu konuda yasa çıkaracağız. Hiçbir işlem yapılmadan araçlar bırakılsın” mesajını ilettiğini kaydetmişti.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in, MİT TIR’ları ile ilgili dönemin Adana Savcısı Aziz Takcı’nın Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na verdiği ifadedeki sözlerine dayanılarak yapılan ve “Roketlere Erdoğan kalkanı” manşeti ile duyurulan haberine, “Gerçi burada benim emrim yoktu ama ben emredersem ne olacak?” yanıtını verdi. Oysa Takcı, olay günü TIR’ların başında yaşanan gelişmeleri şöyle anlatmıştı:

‘Hiçbir şey yapılmadan bırakılsın’

“Olay yerindeki her iki TIR’da yaptığım incelemede, 4 ayrı demir sandık içerisinde çok miktarda top, uçaksavar gibi savaş silahlarına ait mühimmat olduğunu gördüm. Jandarmaya bunlardan numune almaları talimatını verdim. Bu esnada olay yerine yaklaşık 300-400 kişilik çevik kuvvet ve özel harekât polis ekiplerinin geldiğini, bunlarla birlikte Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybekçi’nin geldiklerini gördüm. Adana Valisi tarafından bana, tüm ayrıntılarını şu an hatırlamıyorum, ancak bu araçların MİT’e ait olduğunu, yüklerin MİT tarafından taşındığını, bu konuda İçişleri Bakanı ve Başbakan’ın bilgisi olduğunu, Başbakan’ın kendisine, ‘bu araçlar MİT’e ait, biz görevlendirdik. Bu konuda yasa çıkaracağız. Hiçbir işlem yapılmadan araçlar bırakılsın dediğini’ söyledi.”