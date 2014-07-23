CHP tutanaklarına göre, MİT TIR'ları için devreye Erdoğan girmiş

Adana ve Hatay’da MİT’e ait, El Kaide’ye götürülmek üzere ağır silah dolu olduğu iddia edilen TIR’lara ilişkin soruşturmayı yürüten Adana Savcısı Aziz Takcı, Adana operasyonu sırasında TIR’larda arama yapılmaması için dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un Başbakan Tayyip Erdoğan’dan“Bu araçlar MİT’e ait, biz görevlendirdik. Bu konuda yasa çıkaracağız. Hiçbir işlem yapılmadan araçlar bırakılsın” mesajını ilettiğini aktardı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Vali Coş, savcıya arkasında 300-400 özel harekât ve çevik kuvvet polisi varken, “Araçların bırakılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım, ölümüne her şeyi yapabilirim” dedi. Dönemin Adana Emniyet Müdürü Cüneyt Zeybekçi ise savcıya takipsizlik kararı vermesi karşısında araç ve daha fazla koruma vermeyi teklif etti. Savcı Takcı, Hatay Kırıkhan’daki TIR operasyonu ile ilgili olarak ise, MİT mensuplarının kimlik ve belge göstermeden arama yaptırmadığını dile getirerek, “Bir kısım devlet görevlilerinin soruşturma ve kolluk makamlarını arayarak tehditlerde bulunduklarını” anlattı.

Adana’da 3 TIR’ın durdurulması operasyonunu yürüten Adana Cumhuriyet Savcısı Aziz Takcı’nın 23 Mayıs’ta savcılığa tanık sıfatıyla verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcı Takcı ifadesinde, önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın belgeleri ile açıkladığı “TIR olayında” neler yaşandığını anlattı.

Tehdit edildi

Savcı Takcı, “MİT görevlisi olduklarını iddia eden kişilerin kesinlikle buna ilişkin kimlik ibraz etmediklerini, görevli olduklarına dair herhangi bir belge göstermediklerini, hukuk tanımaz bir şekilde direnerek kimlik ve belge göstermeden olay yerinden ayrıldıkları, bu nedenle aramanın yapılamadığını” aktardı.

Savcı, MİT’ten, “devlet sırrı niteliğinde bir yük taşıyor iseler hâkim tarafından incelenebilecek şekilde bilgi verilmesini” istedi. MİT yazıya yanıt vermedi. Ancak yanıt, savcının anlatımlarına göre “resmi niteliği olmayan, ıslak imzası bulunmayan” ilgili makamlara hitaben “Söz konusu kişilerin ve aracın MİT’e ait olduğunu” belirtir bir yazıydı. Savcı Hatay Valiliği’ne yazının doğru olup olmadığını sordu. Ancak valilikten de bir yanıt alamadı.

Takcı, Kırıkhan operasyonu ile ilgili “Bu soruşturma sırasında bir kısım devlet görevlililerinin herhangi bir resmi belge, yazı ibraz etmeksizin, devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde doğrudan soruşturma ve kolluk makamlarını arayarak, aramanın yapılmaması konusunda baskı yaptıkları, tehditlerde bulundukları müşahade edilmiştir” dedi.

‘Valilikten baskı var’

Durdurulan TIR’lar içinde “kısmen” de olsa arama yapılabildi. MİT mensupları ile jandarma arasında itiş-kakışa varan arbede yaşanırken Savcı Takcı, bir yandan kolluk kuvvetlerinden arama talimatını yerine getirmelerini istedi bir yandan da arama yapılmaması yönünde baskılarla karşı karşıya kaldı: “Jandarma tarafından bu araçlara öncülük eden bir otomobildeki kişilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, aramaya engel olmaya çalıştıkları söylendi. Bu sırada MİT görevlilerini kimliklerini gösterdi ancak açık kimlik tespiti yapılamadı. Savcının talımatı ile MİT Görevlileri güvenli bir şeklide bekletilirken arama yapıldı. Araçlar Seyhan’a hareket etti. İl Jandarma Alay Komutanı, bana bu araçların aranmaması konusunda üzerinde baskı olduğunu, valilik ve benzeri makamlardan baskı yapıldığını, kendisinin bu konuda baskı yapmak istemediğini, hukuken doğru olanı yapmak istediğini söyledi.”

Erdoğan’dan talimat

Takçı, arama sırasında dönemin Adana Valisi Coş ve dönemin Adana İl Emniyet Müdürü Zeybekçi’nin 300-400 kişilik çevik kuvvet ve özel harekât polisi ile birlikte olay yerine geldiğini aktardı. Takcı, şunları aktardı: "Adana Valisi tarafından bana, ‘Bu araçların MİT’e ait olduğu, yüklerin MİT tarafından taşındığını, bu konuda İçişleri Bakanı ve Başbakan’ın bilgisi olduğu, Başbakan’ın kendisine, ‘bu araçlar MİT’e ait biz görevlendirdik. Bu konuda yasa çıkaracağız. Hiçbir işlem yapılmadan araçlar bırakılsın’ denildi.

Savcı Takcı, Başbakan Erdoğan’dan aldığı talimatla dönemin Vali Coş’un söylediklerini şöyle aktarıyor: “Kendisinin de vali olarak bu araçların bırakılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu, ölümüne her şeyi yapabileceğini söyledi.” Vali Coş ile bunları konuşurken, İl Emniyet Müdürü Zeybekçi’nin jandarmaya kötü davrandığını gördüğünü ve kendisini uyardığını dile getiren savcı, Zeybekçi’nin sözlerini “Savcım, siz burada tek yetkilisiniz, takipsizlik verir kapatırsınız. Ben size birden çok koruma veririm” olarak aktardı.