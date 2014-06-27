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"MİT TIR'ları davasında hâkime 'tutukla' baskısı var"

Adana'da MİT TIR'ları davasını izlemek için adliyeye gelen CHP milletvekillerinin salona alınmaması tepkiye yol açtı

27 Haziran 2014 13:09

Adana’da 19 Ocak tarihinde MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili 13 asker hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Davayı izlemek için adliyeye gelen CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu ile Refik Eryılmaz ‘gizlilik’ kararı sebebiyle salona alınmadı. Adana Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mevlüt Dudu, ‘İçeride hukuk adına bir tiyatronun oynandığını’ ileri sürdü. Zaman'da yer alan habere göre, mahkemenin ilk celseyi beklemeksizin duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdiğini belirten Dudu, sanık avukatlarının ‘gizlilik’ kararının kaldırılması yönündeki taleplerinin mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini kaydetti.

İki klasör delilin ‘devlet sırrı’ saikiyle sanık avukatlarından bile saklandığını ileri süren Mevlüt Dudu, sözlerine şöyle devam etti: “Bir sanık vekilinin TIR’lardaki ‘silah ve mühimmatın’ fotoğraflandığına ilişkin ifadesi üzerine, bu ifade mahkeme başkanınca duruşma tutanağına ‘TIR’larda bulunan malzeme’ olarak geçirilmeye çalışılmıştır. Avukat arkadaşımızın ‘ben malzeme demiyorum, silah ve mühimmat diyorum’ ısrarları sonucunda zoraki olarak ifade düzeltilmiştir. Sanık vekilinin ifadesi ‘silah ve mühimmat’ olarak tutanaklara geçirilmiştir. Mahkeme başkanının durumu malumdur. Kendisi sorgu hâkimine -ki sorgu hâkiminin beyanına göre konuşuyorum, bugün basında herkes gördü bunu- mahkeme başkanının sanıkları tutuklaması yönünde çok ciddi baskı uyguladığını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu kişi şu anda bu mahkemeye başkanlık etmektedir. Asla kabul edilebilir bir durum değildir. Sanık vekilleri sanıyorum hakimin reddi yönünde talepte bulunacaklar.”

MİT’e ait TIR’ları durdurdukları iddiasıyla Adana ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli 13 askerî personeller hakkında ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askerî casusluk amacıyla temin etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar; ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askerî casusluk amacıyla açıklama’ iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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