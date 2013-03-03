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Dünya

MİT, Esed'e suikast düzenlemeye mi çalıştı?

Fransız ve Türk istihbarat servislerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’e ve Şam rejiminin diğer önde gelen isimlerine yönelik suikast girişimlerinde bulunduğu iddia edildi

03 Mart 2013 19:16

İran’ın Fars Haber Ajansı ile İngilizce yayın yapan televizyon kanalı Press TV’nin internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Lübnan merkezli bir haber sitesi olan Asianews’de Suriyeli Hedar Avarake’ye ait bir belgesel yayınlandı. Belgeselde Suriye güvenlik güçlerinin Türkiye ve Fransa’nın Beşar Esed ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hakkında suikast planları yaptıkları iddia edildi.

Habere göre, "Daha önce Esed Hükümeti'ni devirmeye çalışıp başarısız olan Türk ve Fransız istihbarat kurumları, suikast misyonunu yerine getirmek için bir ortak operasyon hücresi kurdu." Türkiye ve Fransa’ya Suudi Arabistan, Katar ve ABD’den güvenlik güçlerinin de destek verdiği öne sürüldü.

Türkiye ve Fransa’nın Suriye’de Dışişleri Bakanlığı dahil devlet kurumları bünyesindeki çalışanları tarafına çekmeye çalıştığı, Türklerin Suriye hükümeti bünyesinde çalışan Kürtleri etki altına alabilmek için Kürt partileriyle yakın ilişkisi olan Fransa’yı da operasyona katmak istediği gibi iddialar da haberlerde yer aldı.

Suriye güvenlik güçlerinin istihbarat üstünlüğü sayesinde suikast planlarını boşa çıkardıkları da haberde iddia edildi.

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