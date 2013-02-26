Özgür Suriye Ordusu diyalog için Esed'e 8 şart sundu

Özgür Suriye Ordusu, Suriye Dışişleri Bakanı'nın "Silahlı muhalefet dahil diyaloğa hazırız" mesajına 8 şartla karşılık verdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Birleşik Komutanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'in Moskova'dan verdiği "Silahlı muhalefet dahil diyaloğa hazırız" mesajına 8 şartla karşılık verdi.

ÖSO Birleşik Komutanlığı Sözcüsü Abdulhamid Zekeriya, ÖSO'nun gün boyunca Esed rejimi ile diyalog masasına oturmak için öne sürülecek şartları tartıştığını ve 8 şart belirlediğini açıkladı.

Sözcü Zekeriya, ÖSO'nun belirlediği 8 şartı içeren bildirgeyi anlattı.

ÖSO, bildirgede birinci şart olarak, "Siyasilere ve askerlere saygımızla birlikte, biz devrimi değil, devrim bizi yaptı. Bu durumda halkın kabul etmediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimizi ikrar ederiz" ifadesine yer verdi.

Kavramları yerli yerine oturtmanın gerekliliğine vurgu yapılan bildirgede, "Velid el-Muallim bize 'Silahlı çeteler" dedi. Rejim kendini "Silahlı çete" olarak tanımlamalı yada Muallim özür dilemeli ve bize, doğru bir tanımlamayla hitap etmelidir. Rejim başkanı (Beşar Esed) diyaloğa hazır olduğunu şahsen açıklamalı. Yarın çıkıp dışişleri bakanı kendini temsil etmektedir bu beni bağlamaz diyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Diyaloğun operasyonların tamamıyla durdurulmasından sonra başlayabileceğinin kaydedildiği bildirgede, "Beşar Esed ve güvenlik birimi şeflerinin istifasının ilanı" istendi.

Bildirgede ayrıca şu şartlar öne sürüldü:

-Diyalog Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri, Arap kardeşlerimiz ve Türkiye'nin gözetimi ve güvencesinde gerçekleşmelidir.

-Diyalog süresi sayılı günlerle belirlenmeli, vakit kazanmak için uzun süre teklif edilmemelidir.

-Diyaloğun yeri "Özgürleştirilmiş Suriye toprakları", diyaloğun hedefi ise iktidarı halka teslim etmek olmalıdır.