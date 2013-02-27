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Dünya

Fransız haber ajansı AFP, Esed yanlıları tarafından hack'lendi

AFP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, '@AFPphoto Twitter hesabımız hack'lenmiş gibi görünüyor' denildi

27 Şubat 2013 00:21


Fransız haber ajansı AFP'nin fotoğraf servisinin Twitter hesabı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed yanlıları tarafından hack'lendi.

Hesabı hack'leyen bilgisayar korsanları Suriye Devlet Başkanı Beşar'ı destekleyen ve başta ABD olmak üzere Batılı devletleri eleştiren tweet'ler atıyor.

AFP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@AFPphoto Twitter hesabımız hack'lenmiş gibi görünüyor. Paylaşılan son fotoğraflar bize ait değil. Henüz silemiyoruz ama üzerinde çalışıyoruz" denildi.(Hürriyet Planet)

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