Esed'den İngiltere'ye: Kundakçıdan itfaiyeci olmaz

İngiliz The Sunday Times gazetesine röportaj veren Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, İngiliz hükümetini zorbalıkla suçladı. İran ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise ABD’yi muhaliflere silah yardımı yapmakla eleştirdi ve Esad’ın 2014’teki seçimlere kadar koltuğunda kalacağının sinyalini verdi.

Esad, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği röportajda, “Açık sözlü olmak gerekirse, İngiltere onlarca yıldır bölgemizde yıkıcı bir rol oynadı. Kimilerine göre bu yüzyıllardır sürüyor. Şimdiki hükümetin problemi, sığ ve toy yaklaşımında. Onların bu retoriği zorba ve hegamonyacı geleneği ortaya koyuyor” dedi.

Esed, İngiltere hükümeti için, "Kundakçıdan itfaiyeci olmaz" ifadesini kullandı.



'Suriye'yi teslim etmeyeceğim'



Beşşar Esed, röportajda muhaliflere karşı verilen mücadeleyi bırakmayacağını ve koltuğunu terk etmesi için yapılan baskılara da boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Esed, "İngiltere, Suriye’deki durumu daha da militarize etmeye çalışırken onlardan nasıl bir rol oynamasını bekleyebiliriz? Teröristlere silah göndermek isteyenlerden nasıl şiddeti azaltmalarını bekleriz? Bir rol oynamak istiyorlarsa daha sorumlu davranmalılar. Kundakçıdan itfaiyeci olmaz" dedi.

Esed röportajda 'Suriye'yi hiçbir zaman terketmeyeceğini’ de dile getirdi.



Dalga mı geçiyorlar?



Suriye ordusunun ülkenin güneyinde birçok köy ve anayolu muhaliflerden geri aldığı günlerde İran’a ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise ABD, Katar ve Türkiye’yi suçladı.

Ordu, Hama kentinin yanı sıra Halep uluslararası havaalanının civarında tekrar kontrolü sağladıklarını açıklarken, ‘bölgenin terörist ve paralı askerlerden temizlendiği’ ifadesini kullandı.

İran’da bulunan Velid Muallim ise Washinton’ın, ‘Suriye halkını öldürmeye devam eden muhaliflere 60 milyon dolarlık silah yardımı yapacak olmasının kabul edilemez olduğunu’ söyledi. Muallim, “Eğer gerçekten politik çözüm istiyorlarda ölümlere neden olan muhalifleri silahlandırmaları ve finanse etmeleri ne demek oluyor? Bizimle dalga mı geçiyorlar” dedi.



'2014'e kadar koltuğunda'



Türkiye ve Katar’ın da aralarında bulunduğu muhaliflere destek veren ülkeleri de suçlayan Muallim, bu ülkelerin ‘silahlı terörist gruplara destek verdiğini’ belirtti. Muallim, Esed’in 2014’teki seçimlere kadar koltuğunda kalacağını ve İran'ın da aynı görüşü savunduğunu ifade etti.

Suriye’de 23 aydır süren iç çatışmalarda Birleşmiş Milletler’in (BM) tahminine göre 70 bin insan hayatını kaybetti.