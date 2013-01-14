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Dünya

Esed ve ailesi, Rus savaş gemisinde mi kalıyor?

Suudi Arabistan gazetesi "El Vatan", Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve ailesinin, Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinden birinde kaldığını ileri sürdü

14 Ocak 2013 16:38

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve ailesinin, Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinden birinde kaldığı öne sürüldü.
 
Suudi Arabistan gazetesi "El Vatan", Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve ailesinin, Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinden birinde kaldığını ileri sürdü. Gazeteye göre, Esed Rus savaş gemisinde kendini daha fazla güvende hissediyor.

Suudi "El Vatan" gazetesi, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, ailesi ve kendisine yakın isimlerle Rusya korumasında olduğu iddia edildi. Esad'ın Doğu Akdeniz'de bulunan Rus savaş gemilerinden birinde kaldığı ileri sürüldü.

El Vatan'a göre, Suriye Devlet Başkanı resmi temasları ve görüşmeleri olduğu zaman başkent Şam'a helikopterle gidiyor. Başkent Şam'da ise sivil araç içinde ve sıkı bir koruma altında hareket ediyor.

Haberde, Esed'in kendine yakın güvenlik birimlerine bile güvenini kaybettiği, söz konusu istihbarat birimlerine bir sızıntı olmasından kaygılı olduğu öne sürüldü.


'Kaçması kolay olacak'


Suudi El Vatan'a göre, Suriye'deki durumun kötüleşmesi veya muhaliflerin Şam'ın merkezine ulaşmaları halinde, Suriye Devlet Başkanı ve ailesi bulundukları Rus savaş gemisiyle ülkeden kolay ve hızlı bir şekilde ayrılabilecek.

Gazete, bu durumu gayrı resmi de olsa Rusya'nın Esed'e siyasi iltica hakkı tanıması olarak yorumladı.

Benzer iddialar daha önce Şam yönetimi tarafından yalanlanmış ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in başkanlık sarayında yaşadığı belirtilmişti.

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