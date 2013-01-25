Kerry: Esed uzun süre kalamaz

Amerika Birleşik Devletleri'nin müstakbel Dışişleri Bakanı John Kerry, bir dönem ilişki kurduğu Beşar Esed'in artık "uzun süre Suriye Devlet Başkanı olarak kalamayacağını" söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama tarafından bakanlığa aday gösterilen Kerry, onay almak için 2009'dan beri Başkanı olduğu Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde soruları yanıtladı.

Kerry, oturumda yaptığı sunumda İran'ın nükleer programı, Suriye'deki çatışmalar, Orta Doğu sorunu, iklim değişimi ve Çin ile ilişkiler gibi konulara değindi.

Komitenin önümüzdeki hafta kararını açıklamasının ardından Kerry'nin adaylığı Senato oyuna sunulacak. Oradan da onay alması halinde Kerry, koltuğu Şubat ayı başında Hillary Clinton'dan devralacak.



Ekonomiye vurgu



Kerry, komite üyelerine yaptığı sunumda, "Amerikan dış politikası sadece insansız hava araçlarıyla ve intikallerle tanımlanmaz" dedi.

"Hayatları kurtarmak ve değiştirmek için yaptıkları" işlerin 11 Eylül saldırılarının ardından oynadıkları rolün gölgesi altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Kerry, "Hiç olmadığı kadar, dış politika, ekonomik politikadır" diye konuştu ve ABD bütçesinin sağlamlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Kerry, sunumunda iklim değişimi, gıda arzı, enerji güvenliği ve insani yardım konularına geniş yer ayırdı.

Müstakbel Dışişleri Bakanı'na, daha önce görüştüğü Suriye lideri Beşar Esed hakkında bir soru yöneltildi.

Esed yönetimindeki Suriye'nin bir ara "Batı'ya ulaşmak istediğini" belirten Kerry, o dönemin geride kaldığını söyledi.

Suriye liderinin "ayıplanması gereken, bağışlanamaz muhakemeler" yaptığını söyleyen ABD'li siyasetçi, "Bence Suriye Devlet Başkanı olarak kalacağı süre uzun değil" dedi.

Komitede Obama'nın Suriye politikasını sık sık eleştiren Senatör John McCain ise isyancılarla rejim güçleri arasındaki çatışmalarda 60 bine yakın kişinin öldüğünü; Türkiye ve Ürdün'e mülteci akınları yaşandığını belirterek, "Amerikan postallarını yere basmadan çok daha fazla şey yapabiliriz. Yoksa tarih tarafından ağır olarak yargılanacağız" ifadelerini kullandı.

Kerry ise buna karşılık, Rusya ve diğer ülkelerle Suriye konusunda tartışmaları sürdürmenin zorunlu olduğunu, ancak kendisinin "iyimserlik taşımadığını" söyledi.



İran ve Orta Doğu



İran'ın nükleer programı konusundaysa Kerry, diplomasinin hâlâ geçerli seçenek olduğu mesajını verdi.

Gelecekteki Dışişleri Bakanı, diğer yandan da, "ABD'nin Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için her şeyi yapacağını" dile getirdi.

Kerry, İran yönetimine, "Programları barışçıl ise bunu kanıtlayabilirler" diye seslendi.

Filistin ve İsrail arasındaki görüşmelerin canlandırılmasının mümkün olduğunu ifade eden Kerry, "Orta Doğu'da iki devletli çözümün başarısız olmasının felaket doğuracağını" söyledi.

Kerry, 2004 yılındaki Başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın adayıydı ancak seçimi o dönemki ABD Başkanı George W. Bush kazanmıştı.

BBCTürkçe