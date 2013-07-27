Mısır'daki katliam yurt genelinde protesto ediliyor

Mısır'da güvenlik güçleri Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı göstericilere karşı ilk kez gerçek mermi kullanıp, gaz bombasıyla müdahale ettiği 200 kişinin hayatını kaybettiği binlerce yaralının olduğu olaylar başta Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde olmak üzere yurdun her köşesinde protesto ediliyor.

Aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri'nin (İHH) olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda 200 kişinin ölümüne, 4 bin 500'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan Mısır güvenlik güçlerinin saldırını protesto etmek üzere saat 12.00'de Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.

İHH ve Özgür-Der'in öncülüğünde Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, Mısır'da Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda toplanan demokrasi yanlılarına güvenlik güçlerinin ateş açmasını protesto etti.

Fatih Camisi avlusunu dolduran kalabalığa seslenen İHH Başkanı Bülent Yıldırım, dünyanın her tarafında Müslüman kanı çok ucuzmuş gibi katliamlar yapıldığını ifade ederek, "Bu katliamların bir kısmını direkt emperyalistler bir kısmını da maliyeti daha ucuz olduğu için içimizdeki işbirlikçiler gerçekleştiriyor" dedi.

Grup akşam Saraçhane Parkı'nda olacak

Cennete, haksızlığa karşı söz söyleyenlerin talip olacağını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan şunu haykırıyoruz; Amerika senden korkmuyoruz, İsrail senden korkmuyoruz, Avrupa senden korkmuyoruz. Biz Allah'tan korkuyoruz. Biz kurşun yedikten sonra yere düşen ve gözüne bir damla yaş akıtan mazlum çocukların bedduasından korkuyoruz.

Allah hepimizden razı olsun, bu akşam Saraçhane Parkı'nda 'Kardeşlik Parkı' kurulacak. Hepinizi oraya devam ediyoruz. Duruma göre katliam devam ederse de nöbet halinde olacağız. Hatta Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde toplanıp, sizleri de davet edeceğiz. Sizleri davet ettiğimizde hepinizi kısa sürelerde buralarda görmek isteriz."

Yazar Abdurrahman Dilipak da bir insana yapılan haksızlığın, bütün bir topluma yöneltilmiş tehdit olduğuna dikkati çekerek, "Mısır'da yaşananlar sadece Mısır halkını telaşlandıran felaket değil, aynı zamanda bütün İslam ümmetine yöneltilmiş bir tehdittir. Bu nedenle burada Mısır için değil, kendi geleceğimiz için toplandık" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Fatih Camisi'nde öğle namazı kılan grup, Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Mısır Beyükelçiliği ile ABD Büyükelçiliği önünde protesto

Mısır Halkı ile Dayanışma Platformu üyeleri, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Silahlı güçlerce görevden uzaklaştırılan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammmed Mursi'nin fotoğraflarını taşıyan gruptakiler, "Defol Sisi, seninleyiz Mursi", "Zulume karşı direneceğiz", "Ankara'dan İhvan'a, direnişe bin selam" sloganları attı.

Eyleme destek veren sivil toplum kuruluları adına konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Metin Memiş, emparyalist güçlerin yüzyıllardır Müslüman ülkelerde fütursuzca ameliyatlar yaptığını, inanılmaz oyunlar oynadığını" ifade ederek, "Sisi bir piyondur, maşadır. Artık, İslam aleminin topyekün ayağa kalkma zamanıdır" dedi.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, Mısır'da askerlerin ateşiyle hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İHH-AYDER öncülüğünde Şerafettin Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, öğle namazından sonra cami önünde saf tuttu. Ardından Mısır'da dün gece güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İHH-AYDER Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Nortçu, burada yaptığı konuşmada, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki protesto eylemi gerçekleştiren ve sadece dua ederek tepkilerini dile getiren Mısır halkına tüm dünyanın gözleri önünde katliam yapıldığı söyledi.

Mardin, Adana ve Zonguldak'taki protestolar

Mardin Fuat Yağçı Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından konuşan İHH Mardin Temsilcisi Mehmet Timur Ağaoğlu da Adeviyye katliamının sorumlusunun sadece darbeci çeteler olmadığını aynı zamanda darbeye darbe diyemeyen ve ses çıkaramayan herkesin bu katliamın sorumlusu ve ortağı olduğunu söyledi.

Adana Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de 5 Ocak Meydanı'nda toplanarak, saldırıyı protesto etti. Gruptan biri kalabalığın önüne geçerek, Mısır'da hayatanı kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Mısır'daki katliam tüm yurtta protesto ediliyor

Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu öncülüğünde Zonguldak'taki Madenci Anıtı önünde bir araya gelerek Mursi'nin fotoğraflarını ve darbe karşıtı çeşitli pankartlar taşıyan grup, slogan atarak Mısır'da yaşananlara tepki gösterdi.

Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu Sözcüsü Kamuran Aşkar, grup adına yaptığı açıklamada, halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin ve ona bağlı sivil yönetimin Mısır ordusu tarafından görevden uzaklaştırılmasının halka yapılan en büyük ihanet olduğunu söyledi.

Öğlen namazı sonrasında SamsunMerkez Site Cami önünde toplanan grup da Mısır'da darbe karşıtlarına açılan ateşi kınayan sloganlar attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Dostder Başkanı Hüseyin Mutlu, zorbalık ve katliama uluslararası toplumun suskun kaldığını belirtti.

Erzurum'da da protesto edildi

Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Derneği (ESP-DER) üyeleri, öğle namazının ardından Lala Paşa Camisi önünde toplanarak, "Mısır'da darbenin karşısında, Müslüman kardeşlerimizin yanındayız", "İslami hareket engellenemez", "Bütün ümmet, tek yürek", "Diren Mursi, diren Mısır" yazılı dövizler açıp, sloganlar atarak, saldırıya tepki gösterdi.

Bursa'da da bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle vatandaşlardan oluşan grup, Merinos Parkı'nda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde bir araya geldi. Muhammed Mursi'nin fotoğraflarıyla dövizler taşıyan grup, darbeciler aleyhine slogan attı.