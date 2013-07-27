AB: Mısır'daki can kayıplarından derin esef duyuyoruz, şiddete son verilsin

Avrupa Birliği, Mısır'daki son gelişmeleri endişeyle takip ettiğini ve gösterilerdeki can kayıplarından "derin esef duyduğunu" bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoların yapıldığı Rabiatul Adeviyye meydanındaki göstericilere açılan ateş sonucu 200 kişinin ölmesi, 4 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ashton, "Mısır'daki son gelişmeleri endişeyle takip ediyorum ve dünkü gösterilerdeki can kayıplarından derin esef duydum. Sorumlu geçici makamlara barışçıl ve nizami gösterileri güvence altına almaları çağrısında bulunuyorum. Aynı zamanda tüm aktörlere şiddetten kaçınmaları ve barışçıl protesto ve şiddetten uzak durma prensiplerine saygı göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Toplantı ve gösteri hakkı dahil insan haklarına saygı gösterilmelidir" dedi.

Mısır'da çözümün cepheleşmeden değil kapsayıcı bir geçiş döneminde hızla ilerlemekten geçtiğini savunan Ashton, bu kritik dönemde barışma ve diyaloğun büyük önem taşıdığını ve nefreti teşvik eden konuşmalardan ve diğer tahriklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Ashton, "Müslüman Kardeşler dahil bütün siyasi gruplar geçiş sürecine dahil edilmelidir ve bu süreç anayasal düzeni, serbest ve adil seçimleri ve sivillerin önderliğindeki hükümeti getirmelidir" ifadesini kullandı.

Catherine Ashton, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "Muhammed Mursi ve yakın danışmanları dahil tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması" çağrısını tekrarladı.

Ashton, "Bu zamanda (siyasi tutuklular hakkında) yeni suçlamalarda bulunmak Mısır'ın ihtiyaç duyduğu müspet atmosfere katkı sağlamaz" dedi.

Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Twitter mesajında, "Mısır'da gösterilerde çok say