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Dünya

Mısır'da kritik cuma: Bugün neler olabilir?

Kahire El-Sisi’ye, Müslüman Kardeşler’e karşı harekât izni vermeye hazırlanıyor

26 Temmuz 2013 15:24

 

Eren Topçu / Mısır

 

Mısır’da son üç gündür artan, El-Sisi yandaşlarını ve güvenlik kuvvetlerini hedef alan ve Müslüman Kardeşler tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bombalı ve silahlı saldırılar Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi’ni harekete geçirdi.

Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El-Sisi'nin Bedir Savaşı’nın yıl dönümü olan 26 Temmuz Cuma günü, terör ve şiddet ile mücadele etmek üzere kendisine yetki vermesi için halkı meydanlara çağırmasının ardından, dün akşam saatlerinde Kahire’de güvenlik tedbirleri artırılmaya başlandı.

Asker, halkın desteği eşliğinde, özellikle Tahrir Meydanı çevresindeki barikatları güçlendirerek meydana çıkan caddelere konuşlandı.

Kahire halkında, bugün iftar sonrası başlayacak gösterilerin peşinden ordunun Mursi yandaşlarının bulunduğu Rabita’ul Adevviye Meydanı’na hareket etmesi ve meydanı temizlemesi yönünde bir beklenti var.

Olaylar Mursi’nin de yanlısı olduğu Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri olarak görülen Yusuf El-Karadavi’nin geçen hafta El Cezire’ye yaptığı fetva niteliğindeki konuşmasın ile tırmanmaya başlamıştı. Karadavi halkı Sisi’nin çağrısına uymamaya davet etti.

Konuşmasında sıkça dini ayetlere yer veren Karadavi, “Eğer ki hükümdara isyan eden tövbe etmezse, o halde öldürülmelidir. Meşru bir hükümdar vardır ve halk onu dinlemeli, ona itaat etmelidir” demişti.

Mısır’da bugün itibariyle olaylar bir hayli ısınacak gibi görünüyor.

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