Muhammed Mursi'nin tutuklanması istendi

Mısır'da ordunun çağrısıyla Mursi karşıtları da bugün meydanlara iniyor. Mısır devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye de 15 gün göz hapsine alındı. Gerekçe, Hamas hareketiyle casusluk çalışmalarında bulunmak.



Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye "ülkede düşmanca eylemler yürütmek ve Hamas hareketiyle casusluk çalışmalarında bulunmak" suçlamasıyla 15 gün göz hapsi cezası verildi. Bu kararla Mursi resmi olarak gözaltına alınmış oldu. Ordunun, devrik cumhurbaşkanı Mursi'yi nerede tutuğu bilinmiyor.

Mahkeme, devrik lider Mursi'yi 2011 yılında Hamas'la işbirliği yaparak Mısırlı askerlerin ölümüne neden olmakla suçluyor.

Mahkeme başkanı, Mursi'nin 2011 yılında Hamas'la yaptığı telefon görüşmelerinde, radikal İslamcıların hapisten kaçmasına yardım ettiği ve Mısırlı askerlerin ölümüne neden olduğunu belirtti.



Müslüman Kardeşler: Deli saçması



Müslüman Kardeşler ise, Muhammed Mursi'ye yönelik suçlamaları "deli saçması" olarak nitelendirdi.

Müslüman Kardeşler, bu kararı "eski rejime" dönüşün bir sinyali olarak gördüklerini de belirtti.



Gergin bekleyiş



Muhammedi Mursi'nin aziledilmesinin önünü açan gösterilerin mimarı Temerrüd hareketi de, yandaşlarına orduya destek için gösteri çağrısı yaptı. Gösterilerde Mursi'nin yargılanması da talep edilecek.

Müslüman Kardeşler de karşıt eylemler düzenleyeceğini açıkladı.



Ordudan müdahale uyarısı



Gösteriler öncesi Mısır ordusundan yeni bir uyarı geldi. Ordunun açıklamasında şiddet ve terörizmle savaşmak için güç kullanılacağı belirtildi.

Ordunun bu açıklamayla, Adeviyye meydanındaki Mursi yanlılarına karşı harekete geçeceğinin işaretini verdiği yorumu yapılıyor.