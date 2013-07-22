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Dünya

'Mursi kaçırıldı' iddiası

Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu, babasının kaçırıldığını öne sürerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

22 Temmuz 2013 20:47

Mısır'da darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Usame Muhammed Mursi, "babasının kaçırıldığını" öne sürerek, konuyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuracaklarını söyledi.
 
CNN'in haberine göre, Başkent Kahire'de Mühendisler Sendikası Özgürlükler Komitesi'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Mursi, "Babamın kaçırılması konusunda Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi'yi suçluyoruz. Bu meselenin soruşturulması için UCM'ye başvuracağız" dedi.
 
Kendisinin ve ailesinin, görevinden alındıktan sonra Mursi'yi hiç görmediklerini ve kendisiyle iletişim kuramadıklarını belirten Usame Mursi, "İlk olarak Sisi hakkında ülke içinde ve dışında hukuki sürecin başlaması için girişimde bulunacağız" ifadesini kullandı.
 
Mursi'nin kızı Şeyma Muhammed Mursi de babasının serbest bırakılmasını istedi.
 
Şeyma Mursi, "Mısır halkı tarafından seçilen meşru Cuhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sağlık ve selametinden darbeci liderler sorumludur. Mursi'nin kaçırılmasının başlıca sorumlusu Sisi'ye karşı ulusal ve uluslararası alanda her türlü adımı atacağız. Uluslararası sözleşmelere ve yasalara göre kişisel özgürlük kimsenin dokunamayacağı ve yasaklayamayacağı doğal haktır" diye konuştu.
 
Mısır ordusundan, suçlamalara yönelik henüz açıklama yapılmadı. 

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