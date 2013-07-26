Mısır'da ordudan Müslüman Kardeşler'e 'son fırsat'

Mısır'da ordu, "Son Fırsat" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada Müslüman Kardeşlere (İhvan) şiddet gösterilerine son verilmesi için 48 saat süre verdi.



Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nce, ''son fırsat'' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi'nin Bedir gazvesinin yıl dönümü olan 26 Temmuz Cuma günü halkı meydanlarda toplanmaya çağırmasının derin anlamları var. İster yanılmış, ister isabet etmiş olsun kararlarına saygı duyuyoruz. Yüce halkın ahlak ve mizacı ile bağdaşmayan şiddet ve kara teröre karşı izlenen strateji, yarınki cuma gösterilerinin ardından değişecek" denildi.

Açıklamada, ülkedeki bazı kesimlere (İhvan) ulusal saflara katılması için 48 saat süre tanındığı belirtilerek, "30 Haziran devrimi, dışarıya lanse etmeye çalıştıklarının aksine askeri darbe değil, halk iradesinin yönetime yansımasıdır. Kalabalık halk kitleleri bunun en büyük kanıtıdır. Bunu 30 Haziran ve 3 Temmuz gösterilerinde göremeyenler yarınki gösterilerde görecektir'' ifadesine yer verildi.

Silahlı Kuvvetler'in ülkedeki güvenlik ve istikrarın sarsılmasına izin vermeyeceği belirtilen açıklamada, "Ordu tüm halkın ordusudur ve halktandır. Silahını asla halkına karşı doğrultmaz. Ancak terör ve şiddete karşı doğrultur" denildi.

Savunma Bakanı Sisi halkı Cuma günü meydanlara inmeye çağırmıştı. Sisi yaptığı konuşmada, "Onurlu tüm Mısırlıları, şiddete ve teröre karşı mücadelede sorumluluğumu üstlenebilmem için cuma günü meydanlara çağırıyorum" demişti.

Sisi'nin açıklamaları, Askeri Darbeye Karşı Demokrasi Koalisyonu, Hürriyet ve Adalet Partisi, Nur Partisi, Devrimin Yarını Partisi, Vatan Partisi ve El-Cemaatu'l-İslamiyye gibi birçok kesimin tepkisini çekmişti. Mısır ordusu yaptığı açıklamada, Sisi'nin konuşmasının, herhangi bir tarafa karşı şiddet daveti olmadığını, şiddete karşı başlatılan bir kampanya olduğunu belirtmişti.

Mursi taraftarlarının eylemi

Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin taraftarlarının da, görevine iade edilmesi talebiyle gösteri yapması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler de 3 Temmuz'da gözaltına alınan Mursi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mursi, ülkedeki ilk demokratik cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının yıldönümünde, yönetimine karşı yapılan kitlesel protesto gösterilerinden sonra ordu tarafından devrilmişti.

BM'den Mursi bırakılsın çağrısı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Mısır Ordusuna, Mursi ve diğer Müslüman Kardeşler üyelerinin serbest bırakılması, 'ya da davalarının derhal, şeffaf bir şekilde görülmesi' çağrısında bulundu.

Genel Sekreter bugünkü gösteriler öncesi Mursi yanlıları ve karşıtlarına itidal çağrısı da yaptı.

Bu arada ABD yönetimi de, Mısır'da bir askeri darbe yaşanıp yaşanmadığını resmen tanımlama niyeti olmadığını duyurdu.

ABD yasaları uyarınca, olanlar askeri darbe diye tanımlandığı takdirde Mısır'a yapılan yardımların kesilmesi greekiyor.



Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns kongre üyelerine yaptığı açıklamada Obama yönetiminin böyle bir tanımlama yapmak gibi bir yasal zorunluluğu olmadığını söyledi.

'Kara teröre karşı güç kullanacağız'

Mısır Ordusu Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, 'Mısır Ordusu'nun kendi halkına karşı hiçbir zaman silah kullanmayacağını yeniden hatırlatırız. Ancak şiddete ve inancı, ulusu olmayan kara teröre karşı silah kullanılacaktır' denildi.

Mursi'nin devrilmesinden önce yapılan gösterileri düzenleyen Temerrüd hareketi de sosyal medyada taraftarlarına sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Mısır Genelkurmay Başkanı General Sisi iki gün önceki açıklamasında, şiddet çağrısı yapmadığını söylemiş ve ulusal uzlaşı istediğini belirtmişti.

Ordu sözcüleri de, ordunun belli bir grubu hedef almadığını vurgulamıştı.

Söylem sertleşiyor

Ancak, gösteriler önceki tarafların söylemi giderek sertleşti. Müslüman Kardeşler hareketi, Sisi'nin 'iç savaş çağrısı yaptığını' söylemişti.

Hareketin lideri Muhammed Bedii, ordunun Mursi'yi devirmesini, Kabe'nin yıkılmasıyla kıyasladı.

Beddi, 'Yemin ederim ki, Sisi'nin Mısır'da yaptıkları, eline bir balta alıp Kabe'yi parçalamasından daha büyük bir suçtur' dedi.

Bazı uzmanlar, ordunun Mursi destekçilerinin başta Raba el Adviye camiinin önündeki olmak üzere, devam ettirdiği oturma eylemlerini hedef alabileceğini söylüyor.

Haşim Kandil'den yol haritası

Ordunun desteklediği geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Adli Mansur, Mursi'nin yaptığı anayasayı değiştirmek ve 2014 başında yeni seçimler yapmak için bir yol haritası önermiş, ancak Müslüman kardeşler bunu reddetmişti.



Mursi yönetiminde Başbakanlık yapan Hişam Kandil de dün kendi yol haritasını açıkladı. Bu yol haritasında şunlar talep ediliyor;

Mursi'nin devrilmesinden bu yana gözaltına alınanların serbest bırakılması

Bu ay başında Cumhurbaşkanlığı Muhafızları karargâhının önünde en az

51 kişinin öldürülmesine bağımsız bir soruşturma

Sağlık durumunu kontrol için Mursi'yi bir heyetin ziyaretine izin verilmesi

Protesto yürüyüşlerine son verilmesi, her iki tarafın belli yerlerde eylem yapılması konusunda uzlaşması

Kandil'in isteklerine henüz resmi bir yanıt verilmedi. Ancak ordu sözcüleri, resmi sürece katılması için Müslüman Kardeşler'e yarına kadar süre tanımıştı.