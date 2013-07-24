T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır Genelkurmay Başkanı, Cuma günü halkı meydanlara çağırdı

Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el-Sisi, Cuma günü ülke çapında gösteriler düzenlenmesini ve ‘orduya şiddet ve teröre karşı verilen mücadelede destek verilmesi’ çağrısı yaptı

24 Temmuz 2013 16:38

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el-Sisi, halka yaptığı çağrıda ‘terörle mücadelede orduya destek vermeleri için' cuma günü meydanları doldurmalarını istedi.
 
Mısır’da ordunun eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevden almasının ardından yaşanan iç karışıklık sürerken, radikal İslamcı olduğu düşünülen grupların saldırılarına maruz kalan ordudan açıklama geldi.

Askeri bir mezuniyet töreninde konuşan el-Sisi, ‘Mursi’ye ihanet ettiği’ iddialarını reddetti ve altı ay içinde yeni bir anayasa düzenlenmesi ve seçimlere gidilmesi sözü verdi.

El-Sisi, cuma günü yapılmasını istediği gösterilerde şiddete karşı gelinmesini isterken, ulusal birlik mesajı verdi.


Müslüman Kardeşler'den açıklama


Genelkurmay Başkanı El-Sisi’nin açıklamasına, Müslüman Kardeşler’den cevap geldi.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden İssam el-Eryan, ‘cuma günü yapılması istenen gösterilerin bir tehdit olduğunu’ belirtti.

El-Aryan, devrik cumhurbaşkanı Mursi’yi desteklemek için düzenlenen gösterileri sona erdirmeyeceklerini açıkladı.

 

ETİKETLER

abdulfettah el sisimısırcumaçağrıhalk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24