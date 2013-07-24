Mısır Genelkurmay Başkanı, Cuma günü halkı meydanlara çağırdı

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el-Sisi, halka yaptığı çağrıda ‘terörle mücadelede orduya destek vermeleri için' cuma günü meydanları doldurmalarını istedi.



Mısır’da ordunun eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevden almasının ardından yaşanan iç karışıklık sürerken, radikal İslamcı olduğu düşünülen grupların saldırılarına maruz kalan ordudan açıklama geldi.

Askeri bir mezuniyet töreninde konuşan el-Sisi, ‘Mursi’ye ihanet ettiği’ iddialarını reddetti ve altı ay içinde yeni bir anayasa düzenlenmesi ve seçimlere gidilmesi sözü verdi.

El-Sisi, cuma günü yapılmasını istediği gösterilerde şiddete karşı gelinmesini isterken, ulusal birlik mesajı verdi.



Müslüman Kardeşler'den açıklama



Genelkurmay Başkanı El-Sisi’nin açıklamasına, Müslüman Kardeşler’den cevap geldi.

Örgütün üst düzey yöneticilerinden İssam el-Eryan, ‘cuma günü yapılması istenen gösterilerin bir tehdit olduğunu’ belirtti.

El-Aryan, devrik cumhurbaşkanı Mursi’yi desteklemek için düzenlenen gösterileri sona erdirmeyeceklerini açıkladı.