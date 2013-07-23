AB: Mursi serbest bırakılsın

28 AB üyesinin ortak kararında, "Mursi dahil bütün siyasi tutukluların serbest bırakılması ve siyasi motivasyonlu gözaltılara son verilmesi" talep edildi.

AB dışişleri bakanlarının Mısır'a ilişkin kararlarında diğer kilit öncelikler arasında kapsayıcı ve demokratik bir süreçte yeni anayasanın hazırlanması, serbest ve adil seçimler, temel hak ve özgürlüklere tam saygı gösterilmesi, şiddet olaylarına karışanlardan hesap sorulması ve barışçıl siyasi angajmanın güvence altına alınması sıralandı.

AB kararında, "Hürriyet ve Adalet Partisi dahil bütün siyasi partilerin serbestçe faaliyet gösterilerine ve ifade özgürlüğünden bütünüyle faydalanmalarına müsade edilmelidir" denildi.

Dışişleri bakanları, Mısır'da tüm medya kuruluşlarının serbestçe faaliyet gösterebilmelerine ve gazetecilerin özgürce çalışabilmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

AB dışişleri bakanlarının ortak kararında, "Silahlı kuvvetler demokrasilerde siyasi rol oynamamalı, demokratik yönetimin temel prensibi olarak sivil iktidarın anayasal yetkisini kabullenmeli ve buna saygı göstermeli. Mısır'ın iktidarın sivillerin önderliğinde demokratik yollarla seçilmiş hükümete devrine izin veren geçiş sürecini başlatmaları son derece önemli" ifadesine yer verildi.