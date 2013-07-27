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Dünya

Mısır'da darbe karşıtları ile destekçileri arasında çatışma: 5 ölü, 146 yaralı

Mısır'da darbe karşıtı göstericiler ile darbe destekçileri arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 146 kişinin yaralandığı bildirildi

27 Temmuz 2013 02:22

 

Mısır'ın İskenderiye kentinde, darbe karşıtı göstericiler ile darbe destekçileri arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 146 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, El-Korniş Caddesi'nde darbe karşıtı göstericilere, darbeyi destekleyen grupların saldırması üzerine çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olaylarda 146 kişi yaralandı. 

Öte yandan Mısır'ın kuzeyindeki Sina bölgesinde askeri kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 sivilin öldüğü 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre akşam ezanı ile Sina'nın kuzeyindeki Şeyh Zuveyd bölgesinde bulunan 6 askeri kontrol noktasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Öte yandan, Kaid el-İbrahim Camisi'ni saran "Baltacı" adı verilen suç gruplarının, teravih namazı kılmak için camiye gelen cemaatin üzerine molotofkokteylleri ile saldırdığı öne sürüldü.

Müslüman Kardeşler Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada ise "İbrahim Camisi çevresi Baltacılar tarafından sarıldı, cami içerisinde çok sayıda darbe karşıtı gösterici bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

 

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