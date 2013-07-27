Mısır'daki müdahalede; ölü sayısı 200'e yükseldi, 4 binden fazla yaralı var!

Mısır'da güvenlik güçleri Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki darbe karşıtı göstericilere karşı ilk kez gerçek mermi kullanıp, gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda insan hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre,hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 4 bini aştı.

Hastane yetkilileri, yaralılardan 300'ünün polisin kullandığı gerçek mermiyle başından ya da göğsünden vurulduğunu, çok sayıda ağır yaralı olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Öte yandan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) "Hürriyet ve Adalet Portali" isimli resmi internet sayfası bazı keskin nişancıların Rabiatul Adeviyye meydanı yakınındaki Ezher Üniversitesine bağlı Davet Fakültesi binasına çıkarak göstericilerin üzerine, hedef gözeterek gerçek mermiyle ateş ettiği iddia etti. Sitenin haberinde, ayrıca polislerin Rabiatul Adeviyye meydanından Medinetu'n-Nasr Mahallesi'ndeki sigorta hastanesine getirilen onlarca yaralıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Hürriyet ve Adalet Partisi Sözcüsü Cihad el Haddad, polisin, ambulansların meydana girişine izin vermediğini ileri sürdü. Meydandan sık sık kan bağışı anonsları yapılırken, kurulu sahra hastanesinde ilk yardım malzemesi sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Görgü tanıkları meydandakilerin güvenlik güçlerine kaldırım taşlarıyla karşılık verdiğini ve zırhlı araçların meydana girmesini engellemek için barikatlar kurduğunu söyledi.

Polisin meydana açılan Nasır City'deki çevre caddelerden de göstericilere müdahale ettiği ve zaman zaman gerçek mermi kullandığı iddia edildi. Meydandaki gösterilere katıldıktan sonra evlerine dönen bazı göstericilere ise Ramses Meydanı ve 6 Ekim Köprüsü'nde saldırı düzenlendi. Saldırılardan dolayı Kahire'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayan 6 Ekim Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Bu arada İskenderiye Sağlık Müdürü İbrahim er-Rubi, İskenderiye'de darbe yanlıları ile karşıtları arasında meydana gelen çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, en az 270 kişinin yaralandığını kaydetti.



Müslüman Kardeşler yardım istedi



Müslüman Kardeşler teşkilatı, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesindeki yüzlerce ağır yaralı için yardım çağrısında bulundu.

Sahra hastanesi doktorları, "hastaneye getirilen yaralı sayısının bini aştığını, bunlardan en az 300'ünün kurşunla yaralanmış olduğunu ve ölümle pençeleştiğini" söyledi. Hastanenin bu kadar yüksek sayıda yaralıya hizmet verme kapasitesine sahip bulunmadığının altını çizen doktorlar, yüzlerce kişinin canını kurtarmak için herkesten yardım beklediklerini vurguladı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Sözcüsü Muhammed el-Biltaci, "Herkesten ve her yerden yardım bekliyoruz. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'ndan doğrudan başlarına isabet eden gerçek mermiyle yaralanan yüzlerce kişinin hayatının kurtarılması için harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.



Darbe karşıtları kuşatma altında



Öte yandan, Mısır'ın İskenderiye ilindeki el-Kaid İbrahim Camisi'ne sığınan askeri darbe karşıtları, darbe taraftarlarınca kuşatma altına alındı.

Görgü tanıklarının erdiği bilgiye göre, darbe karşıtı göstericiler Kaid İbrahim Camisi yakınından geçerken darbe yanlıları ile aralarından sözlü sataşma yaşandı. İki grup arasında yaşana sataşma çatışmaya dönüşünce Baltacılar adlı suç çetesi camiye sığınan darbe karşıtı göstericileri kuşatma altına aldı. Bu arada İskenderiye'deki el-Emiri Hastanesi Müdürü Usame Ebu es-Suud, darbe taraftarları ile karşıtları arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.



Ulusal koalisyondan bildiri



Mısır'da Ulusal Koalisyonun duyurduğu bildiride "Onların ateşi varsa bizim Aziz ve Cebbar Allahımız var", "Kan aktığında semavat müdahale eder" ifadeleri kullanıldı. Rabiatul Adeviye Meydanı'nda kurulan darbe karşıtlarına ait platformda darbe karşıtlarına okunan bildiride "İskenderiye'den Asvan'a kadar tüm kentlerde 10 milyonlarca Mısırlı faşist darbeci yönetime karşı olduklarını ortaya koymuştur" denildi.

Mısırlıların gösterileriyle tüm dünyaya askeri darbelere karşı durmaktaki direncini bir kez daha gösterdiği belirtilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Bugün sizler darbeye karşı olduğunuzu ve meşruiyetin yanında yer aldığınızı ortaya koydunuz. Mısır ordusu vatanı korumak üzere vardır. Başında bulunan komutanının tarafında olan bir kurum değildir. Artık bu günden sonraki direniş tavizsiz, kesin ve net olacaktır. Şunu herkes çok iyi biliyor ki Rabiatul Adeviye Meydanı yakınlarından buraya ulaşmak isteyenlere yönelik yapılan saldırılarla meydanın dağıtılması hedeflenmektedir. Meydandakiler korkutularak buranın boşaltılması planlanmaktadır. Onların ateşi varsa bizim Aziz ve Cebbar Allahımız var. Unutulmasın ki kan aktığında semavat müdahale eder."

Fatih'te Mısır protestosu

Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestoların yapıldığı Rabiatul Adeviyye meydanındaki kanlı müdahalesi Fatih Camii'nde protesto edilecek.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapıldı. Twitter üzerinden #FatihCamiiAvlusuBugünAdeviyyeOlsun tagiyle başlatılan duyuru ile, saat 12.00'de Fatih Camii avlusunda toplanma çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada duyurunun yapılması üzerinde Fatih Camii avlusunda yapılan katliama protesto için toplanmalar başladı.