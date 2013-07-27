Mısır İçişleri Bakanı: Mursi, büyük olasılıkla Mübarek'le aynı hapishaneye nakledilecek

Al Arabiya, Mısır ordusunun Müslüman Kardeşler’e kendilerinin arkasında olduğu sürece katılmaları için verdiği mühlete rağmen, “Müslüman Kardeşler’in eylemler için çağrı yapmaya devam ettiğini” yazdı. Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim de darbeyle görevinden alınan Muhammed Mursi'nin 2011'de devrilen Hüsnü Mübarek'in tutulduğu Torah Hapishanesi'ne aktarılabileceğini söyledi.

Mısır’da Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi halkı sokaklara çağırırken Adeviyye Meydanı’nda bugün darbe karşıtı göstericilere gerçek mermi ve gaz bombasıyla saldırıldı. Guardian’a göre, en az 136 kişi hayatını kaybederken yaralıların sayısı 4 bini aştı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya’nın internet sitesinde, ordunun Müslüman Kardeşler’e arkasında durduğu sürece katılmaları için Cumartesi (bugün) öğleden sonra dolacak 48 saatlik bir mühlet vermesine rağmen, “Müslüman Kardeşler’in eylemler için çağrı yapmaya devam ettiğini” yazdı. Grup, eylemlerin Cumartesi ve Pazar günü olacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı'nın Mursi destekçilerinin bulunduğu Adeviyya Meydanı'ndan canlı aktarımı için tıklayın

‘Öldürmek için vuruyorlar’

Müslüman Kardeşler sözcüsü Cihad El-Haddad da Reuters’a verdiği demeçte güvenlik güçlerinin saldırısı hakkında “Yaralamak için değil, öldürmek için vuruyorlar” dedi ve en az 175 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığını söyledi.

Mursi destekçilerinin Adeviyye Meydanı'na da içine alan Nasr City’deki ordu karşıtı gösterileri hala devam ediyor. El Cezire'nin üç saat önce Mursi destekçilerinin bulunduğu Nasr City'den geçtiği bir fotoğraf şöyle:

'Mursi, Mübarek'in olduğu hapishaneye gidebilir'

Al Arabiya’nın Twitter’dan geçtiği bir habere göre, Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, Muhammed Mursi’nin 2011'de devrilen Hüsnü Mübarek’in tutulduğu Torah Hapishanesi’ne transfer edilebileceğini söyledi. Reuters da benzer bir açıklamayı alıntılayarak, "İbrahim'in gazetecilerin zorlamaları üzerine Mursi'nin büyük ihtimalle Torah Hapishanesi'ne nakledileceğini söylediğini" yazdı.