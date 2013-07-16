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Dünya

Mısır'da Mursi yandaşları polisle çatıştı; 7 ölü

Mursi yandaşları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmda 7 kişi yaşamını yitirdi

16 Temmuz 2013 18:35


Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yandaşlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Pazartesi gecesi başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden çatışmalarda en az 260 kişi de yaralandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylar sırasında protestocular güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı ve Kahire'nin ana caddelerinden birini geçici olarak trafiğe kapattı.

Mursi taraftarlarıyla polis arasındaki çatışmalar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns'ün, 'Mısır'a demokrasiyi kurmak için ikinci bir şans verildiği' yolundaki sözlerinin ardından başladı.

Burns, Kahire'de Mısır'ın yeni liderleriyle görüşmeler yaptı ancak Müslüman Kardeşler'in de aralarında bulunduğu muhalif gruplar Burns'le görüşmeyi reddetti.

Geçen hafta, Cumhuriyet Muhafızları binası önünde 50'den fazla Mursi taraftarı ölmüştü. 3 Temmuz'da devrilen Mursi'nin bu binada tutulduğu tahmin ediliyor. Dünkü olaylar, yüzlerce kişilik bir grubun, Kahire'nin merkezindeki 6 Ekim Köprüsü'nü işgal etmesinden sonra alevlenmişti.

Mursi yandaşları daha erken saatlerde de, devrik cumhurbaşkanının serbest bırakılması talebiyle Rabia'tül Adeviye Camii önünde toplanmıştı.
İkinci şans
 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'la görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Willam Burns ülkenin geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur ve Başbakan Hazım el-Beblavi ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el-Sisi'yle bir araya geldi.

Burns, son haftalarda Mısır'da yaşananları, Hüsnü Mübarek'in uzun baskıcı rejimini deviren 2011 devriminin vadettiklerini hayata geçirmek için 'ikinci bir şans' olarak nitelemişti.

Ordudan, siyasî gerekçelerle herhangi bir tutuklama yapmamasını isteyen Burns, Amerika Birleşik Devletleri'nin, 'istikrarlı, demokratik, katılımcı ve hoşgörülü' bir Mısır'a olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

 

'Nasihat vermeye gelmedim'

 

Bakan Burns, Mısır'a kimseye nasihat vermeye gelmediğini, kendi yönetim modellerini Mısır'a empoze etmek gibi bir niyetleri olmadığını vurguladı.
William Burns, ziyareti öncesinde Mısır'daki tüm partilerin temsilcileriyle görüşmeyi amaçladığını açıklamıştı.

Ancak Selefiler'i temsil eden aşırı muhafazakâr El-Nur ve Mursi karşıtı Temerrüd görüşmeyi reddetmiş, Müslüman Kardeşler de Burns'le görüşmek gibi bir planları olmadığını açıklamıştı.

 

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