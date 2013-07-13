Rus medyasında Türkiye ile Mısır kıyaslandı

Mısır'daki darbe Rus medyasında da yaygın olarak işleniyor. Politcom.ru adlı yorum sitesinde Mısır'daki darbe ile Türkiye'deki askerî darbeler arasındaki benzerliklere dikkat çekildi. Ancak genel olarak Mısır'ın Türkiye'ye oldukça uzak bir örnek olduğu vurgulandı.

Aleksandr Golubov tarafından yazılan ve RusyaAnaliz sitesinde Türkçe olarak yayımlanan "Mısır için Türkiye modeli" adlı makalede Kahire'den farklı olarak Ankara'nın NATO ve AB gibi yükümlülükleri olduğuna dikkat çekildi. yazıda şöyle dendi:

"Mısır’da askeriyenin iktidarı yeniden ele geçirmesi, politikacılar ve uzmanlar arasında son derece çelişkili tepkilere yol açtı. Ordunun, İslamcı Cumhurbaşkanı’nı devirmesi göz önüne alındığında, Türkiye ile paralellik kurma isteği ağır basmaktadır.

Ancak bu yaklaşımın şematik olduğu ilk bakışta bile göze çarpmaktadır. Her şeyden önce, Türkiye’nin en büyük farkı, Mısır ordusunda bulunmayan Atatürk mirasıdır. Fakat Türk sistemini idealleştirmenin de pek anlamı yoktur. Ordunun müdahalesinin Türkiye’nin gelişimi açısından yardımcı mı yoksa tam tersine engelleyici mi olduğu sorusuna net bir yanıt vermek de zordur.

İşkenceler, siyasi rakiplerin ortadan kaybolması ve kanuni yollardan seçilmiş olan politikacıların üzerindeki aralıksız baskı, demokrasi savunucuları imajıyla hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Kemalist Türkiye’nin laik kazanımlarının savunulması hakkındaki yaygın efsane de bu tür aşırılıkları haklı çıkarmaya yetmemektedir. Dini ideolojilerden korunma, ordunun, kontrol ettiği devlet içindeki yönetici pozisyonunu koruması adına her zaman bir bahane olagelmiştir.

Geçmişte Türkiye’de yaşananlar ile şu an Mısır’da olan olaylar arasındaki benzerlik sadece ve sadece bununla sınırlıdır.

Tıpkı bir zamanlar Türk ordusunun yaptığı gibi, Mısır ordusu da Mübarek’in devrilmesinin ardından ülkeyi kendi başına yönetmek yerine, bunu başkaları aracılığıyla yapmayı tercih etmiştir."