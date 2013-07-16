Mısır'da Mursi destekçilerine polis müdahale etti

Meydan'da göstericilerin 6 Ekim Köprüsü üzerinde yürümelerini engellemek isteyen polis, göstericilere gaz ve göz yaşartıcı bombalarla müdahale ediyor. Ramses meydanında ise henüz kimin attığı tespit edilemeyen molotofkokteyllerden dolayı yangın çıktı. İftardan sonra başlayan çatışmada ilk belirlemeye göre 20 kişi yaralandı.

Nasır City'de bulunan Rabia El Adaviye meydanındaki gösteriler sürerken, binlerce kişi Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılan El İttihadiye'ye doğru yürüyüşe geçti.

Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi ve darbe aleyhine slogan atan göstericiler, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılmasını istediler.

Giza bölgesinde ise 4'den fazla toplanma yerinde protestolarına devam eden göstericiler, darbe yönetiminin gitmesini ve demokratik sürece geçilmesini talep ediyor.

Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'nin de 3 ayrı noktasında binlerce kişi askeri darbeye karşı gösteri yapıyor.

Güney kentleri Asyut, Luksor,Asvan, Nil Deltası'nda bulunan Minye, Dimyat, Şarkıye, Sina Yarımadası'nda bulunan El Ariş ve Refah, kanal boyunca sıralanan İsmailiye, Süveyş ve Port Said kentiyle batıdaki Marsa Matruh kentlerinde gösteri yapan binlerce kişi ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek veriyor.

Mısır'da 3 Temmuz'da darbenin ilan edilmesinin ardından darbeye karşı gösteri çağrısında bulunan Hürriyet ve Adalet Partisi bugün milyonların sokağa ineceğini ilan etmişti.