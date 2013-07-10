Ekonomist Hazım El-Beblavi yeni Mısır Başbakanı oldu

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbeyle devrildiği Mısır'da, Hüsnü Mübarek sonrası geçiş döneminde Maliye Bakanı olarak görev alan 77 yaşındaki Hazem el-Beblawi ülkenin yeni başbakanı olarak atandı. 2011 yılının Temmuz ayından Aralık ayına kadar Mısır'ın maliye bakanı olarak görev yapan Beblawi'nin başbakan olarak atanması odakları ülke siyasetinden ekonomisine çekmeyi de amaçlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ın yeni hükümetine 3 milyar dolar, Suudi Arabistan ise 5 milyar dolar hibe ve kredi yardımı sözünde bulundular. Mursi yönetimine karşı olan her iki ülke de askeri darbeyi olumlu karşılamıştı. Ancak göreve gelen yeni başbakanın öncelikle, Pazartesi günü en az 53 kişinin ölümü ile sonuçlanan Mursi taraftarları ile askerler arasındaki çatışmanın ardından daha da artan endişeleri dindirmesi gerekecek.

Altı ay görevde kalacak

Salı günü bir basın toplantısı yapan Beblawi olayla ilgili olarak, "Tam olarak ne olduğunu ve ölü sayısının neden bu kadar yüksek olduğunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" dedi. Beblawi'nin Devlet Başkanı Adli Mansur'un açıkladığı programa göre altı ay görevde kalması bekleniyor. Devlet Başkanı Mansur tarafından açıklanan programda, Mursi'nin yeni anayasayı yaparken tek adam rolünü üstlenmesine karşı çıkan yargı üyelerine yeni yönetimde seçilmiş bir lidere geçiş yapmak için planlama yetkisi veriliyor. Ancak Mursi taraftarı İslamcılar, devlet başkanlığının bu programını reddettiklerini açıkladılar.

ABD'den Mansur Planı'na destek

Buna ek olarak Mursi muhalifleri arasındaki bölünmeyi yansıtır şekilde darbeyi destekleyen iki büyük grup plan konusunda kendilerine danışılmadığını ve bu nedenle Mansur'un deklarasyonunu reddettiklerini kaydettiler. Öte yandan Mısır'da yönetimin hızla sivillere devredilmesini isteyen ABD yönetimi planı olumlu bulduğunu açıkladı. Mansur'un açıkladığı plana göre yargıçlardan oluşan 10 kişi, Mursi'nin geçen yıl yürürlüğe koyduğu Anayasa'da değişiklik önerilerini sunacak. Yine Mansur'un deklarasyonuna göre anayasa referandumu ardından başkanlık ve parlamento seçimleri yapılacak.