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Dünya

Mısır Başbakanı Kandil istifasını Mursi'ye sunacak

Mısır Başbakanı Kandil, istifasını görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye sunacak

09 Temmuz 2013 11:35

Mısır Başbakanı Hişam Kandil, ordunun yönetimi el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye istifasını sunacağını bildirdi.
 
Kandil, Mursi'nin ordu tarafından görevinden uzaklaştırılmasını "açık bir darbe" olarak nitelendirerek, istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"İstifa mektubumu Silahlı Kuvvetler'in çarşamba akşamı yaptığı açıklamanın ardından hazırlamıştım. Belli bir süre işleri yürütmeye çalıştım. Ancak akan kanın ardından bu görevime devam etmem imkansızlaştı. İstifa mektubumu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye sunmaya karar verdim. Askeri darbe sonrası ortaya çıkan görünüm, gündüzü olmayan geceyi andırıyor. Böyle bir atmosferde herhangi bir hükümetin çalışmalarını sürdürmesi neredeyse imkanızdır."

Başbakan Hişam Kandil, darbeden bir gün sonra 1 yıl hapse mahkum edilmiş, hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.


Eğitim Bakanı Ganim de istifa etti


Bu arada Mısır Eğitim Bakanı İbrahim Ganim de sabah namazı kılan halkın üzerine ateş açılmasını protesto ederek görevinden ayrıldı.

İstifayla ilgili AA muhabirine bilgi veren Bakanlık Sözcüsü Muhammed Seruci, Ganim'in ''Bu şartlar altında çalışamayacağı ve istifasında kararlı olduğunu'' söyledi.

Ganim ile istifa eden bakan sayısı 11'e yükseldi. Ordu tarafından Şura Meclisinin feshedilmesi ve geçici cumhurbaşkanı atanmasının ardından henüz hükümeti kuracak geçici başbakan atanamadı.

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