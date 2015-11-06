Mısır'da mahsur kalan turistlere bavul yasağı

Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde düşen ve mürettebat dahil çoğu Rusya vatandaşı toplam 224 kişinin ölümüne neden olan Rus yolcu uçağının içine kalkıştan önce bomba yerleştirilmiş olması ihtimalinin oldukça güçlü olduğu belirtilirken, İngiltere'nin bu bölgeyle uçuşları karşılıklı olarak iptal etmesi nedeniyle Şarm El Şeyh kentinde 20 bin İngiliz turist mahsur kaldı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Başbakan Cameron'un onay vermesiyle binlerce İngiliz turistin Cuma günü yanında bavulları olmadan çok sıkı güvenlik kontrolü altında ülkeye giriş yapacaklarını yazdı.

The Times gazetesi "Casuslar uçağı IŞİD'in valizdeki bombayla havaya uçurduğunu düşünüyor" manşetli haberine göre, İngiliz turistler uçak şirketleriyle yapılan anlaşmalarla bugünden itibaren ülkelerine dönecekler ama valizlerini peşlerinden tutulan kargo uçakları taşıyacak. İngiliz turistler uçağa sadece küçük çantalarını alabilecekler.

The Daily Telegraph gazetesi de "İngiliz Casuslar IŞİD bomba komplosunu ortaya çıkarttılar" manşetli haberinde İngiliz gizli servisinin kanıtı ortaya çıkarttığına dikkat çekerken İngiliz turistlerin uçaklarda güvenliğin arttırılmasıyla nedeniyle bagajlarını yanlarına alamayacaklarını yazdı. İngiliz gizli servisinin mesajlara girerek IŞİD teröristlerinin bölgede büyük bir terörist saldırısı planları yaptığını saptadığı kaydedildi.

Mısır'ın Sina bölgesinde bir Rus yolcu uçağının düşmesi ve henüz düşme nedeninin belirlenememesi, pek çok havayolu şirketiyle birlikte İngiliz hükümetinin de Şarm El Şeyh bölgesine uçuşları iptal etmesine neden oldu. Bundan dolayı bölgede bulunan 20 bin İngiliz turist, kentte mahsur kaldı.

Kabine acil toplanıyor

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ve yarın uçuşların yeniden başlamasını umduklarını bildirdi. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın bugün konuya ilişkin acil kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

Bomba bagaja mı yerleştirildi?

Uçağın kargo bölümüne giriş izni olan bir kişinin uçağın kalkışından önce bir bagajın içine bomba yerleştirmiş olabileceği ifade ediliyor.