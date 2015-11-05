224 kişiye mezar olan Rus uçağı neden düştü?

31 Ekim günü, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinden Rusya’nın St. Petersburg kentine yaptığı sefer sırasında Sina Yarımadası’na çakılan ve 224 kişiye mezar olan Metrojet Havayolları'na ait uçağın düşme sebebi belirsizliğini koruyor.

BBC Türkçe, hem uluslararası hem de Mısırlı uzmanlar tarafından incelenen kazadaya sebep olabilecek olasılıkları derledi. BBC Türkçe'nin haberi şöyle:

Bomba mı?

Amerikalı ve Avrupalı güvenlik uzmanları, ellerinde uçağa bomba yerleştirilmiş olabileceği yolunda istihbarat bulunduğunu söylüyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, dün bir toplantı ardından " Uçağın, içine yerleştirilen bir patlayıcı cihaz nedeniyle düşmüş olmasının ciddi bir olasılık olduğu sonucuna vardık" dedi. Bu açıklama üzerine İngiltere ile İrlanda, Sina'ya yapılacak uçak seferlerini iptal etti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili, Associated Press ajansına henüz kesinleşmemekle birlikte, IŞİD'le bağlantılı bir örgütün uçağa patlayıcı bir cihaz yerleştirdiği sonucuna vardıklarını belirtti. Başka bir Amerikalı yetkili de AFP ajansına "Bomba çok büyük olasılık" dedi. Salı günü Amerikan medyası, bir askeri uydunun uçağın düşme anında Sina üzerinde 'ani bir ısı parlaması' belirlediğini duyurdu.

Rus yetkililer ise daha şimdiden uçağın havada parçalandığını doğrulamış durumda.

Yetkililerin çoğu henüz kesin sonuca ulaşılmadığını ve kara kutuların incelenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Teknik arıza mı?

Mısır Sivil Havacılık Bakanı Muhammed Hüssam Kemal, pilotun teknik sorunlar nedeniyle acil inişe geçmek istediği haberlerinin aksine, uçuş sırasında herhangi bir sorun yaşandığına dair bir belirti olmadığını söyledi.

Rusya'da ise yardımcı pilot Sergey Trukaçev'ın dul eşi, televizyonda kocasının Şarm el Şeyh'e uçmadan önce telefonda kendisine uçağın durumunun pek iyi olmadığını söylediğini anlattı.

Ancak Metrojet olarak da bilinen Rus Kogalymavia Havayolları 18 yıllık uçağının kesinlikle uçacak durumda olduğunu söylüyor.

Mısırlı Bakan Kemal de "uçağın arızası olduğu yolunda bir bilgi yok, uçuş öncesi yapılan kontrollerde birşey çıkmadı" diyor.

Kogalymavia Havayolları uçağın düşmesinde 'dış faktörlerin' etkili olduğunu ifade ederek, teknik bir arızaya inanmadığını ortaya koydu.

Bağımsız bir kuruluş olan Aviation Safety Network, uçağın 2001 yılında Kahire'ye inerken kuyruğunu çarptığını ve hasarın onarımının üç ay sürdüğünü açıkladı.

Ancak Kogalymavia Havayolları uçağın bu olaydan sonra tamamen onarıldığını ve bu durumun uçuş güvenliğini etkilemiş olamayacağını belirtiyor.

Pilot hatası mı?

Havayolları, adının Valery Nemov olduğu belirtilen pilotun 12 bin saatten fazla uçuş deneyimi olduğunu kaydederek mürettebatın hata yapmış olma olasılığını reddetti.

Mürettebatın uçağın düşmesine neden olup olmadığı, kara kutuların incelenmesiyle ortaya çıkacak.

Biri basınç, hız, yükseklik gibi teknik verileri kapsayan, diğeri ise pilot kabinindeki ses kayıtlarını içeren iki kara kutu da bulundu.

Ancak bu ikincisinin hasar gördüğü ve içindeki bilgilere ulaşılması için 'çok çalışılması' gerekeceği bildirildi.

Füze mi?

Güvenlik uzmanları KGL9268 sefer sayılı uçağın IŞİD tarafından düşürülmüş olabileceği varsayımına kuşkuyla yaklaşıyor.

Uçağın IŞİD'in elinde bulunduğu sanılan karadan havaya füzelerin menzilinin çok üzerinde seyrettiği belirtiliyor.

Uzmanlar IŞİD'in Sina'daki kolunun ana hedefi Mısır iken, uluslararası misillemeye neden olabilecek böyle büyük bir eyleme girişmesinin mantığını da sorguluyor.

Tabii Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarının bir bölümünde IŞİD'i hedef alması sözkonusu -- ama bu operasyonlar şimdilik Rus hava akınlarının küçük bir bölümünü oluşturuyor.

IŞİD bunları daha da artırmak ister mi?

BBC güvenlik muhabiri Frank Gardner, Rusya Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığı, Mısır'ın kırılgan ekonomisinin ise turizm gelirlerine muhtaç olduğu bir anda her iki ülkenin de bu olayın 'terörle bağlantısı olmadığını' umduklarını belirtiyor.