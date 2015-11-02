Mısır'da düşen uçakta ölenlerin cenazesi St. Petersburg'a getirildi



Rusya Acil Vaziyetler Bakanlığının verdiği bilgiye göre, morga kaldırılan naaşların kimlik belirleme işlemlerine bugün başlanacak.

Rus Metrojet şirketine ait Şarm El Şeyh - St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra Mısır'ın Sina Yarımadası yakınlarında düşmüştü.

224 kişi taşıyan uçaktan kurtulan olmamıştı. Kaza nedeni belirsizliğini koruyor. Mısırlı yetkililerce başlatılan soruşturmaya uluslararası uzmanlar da destek veriyor.

'Uçak havada parçalandı'

Rusya Havacılık Dairesi Başkanı Alexander Neradko, uçağın havada parçalandığını söyledi. Rusya Devletler Arası Havacılık Komisyonu Başkanı Viktor Soroçenko da enkaz alanında incelemede bulundu. Soroçenko, "ilk izlenimlerine göre kaza nedenleri arasında birçok seçeneğin sözkonusu olduğunu" söyledi. Terör örgütü IŞİD'in Sina kolu saldırıyı üstlenmiş, ancak yetkililer bu iddiayı yalanlamıştı.