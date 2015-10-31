Mısır'daki uçak kazasında 224 kişinin tamamı öldü, kara kutu bulundu

Mısır hava kontrol yetkilileri, sabah saatlerinde 224 kişi taşıyan ve Şarm el Şeyh - St. Petersburg seferini yapan Kolavia/Metrojet Havayolları'na ait uçağın Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan El Ariş'in 100 kilometre uzağına düştüğünü açıkladı. Airbus A321 tipi yolcu uçağında kurtulan olmadı. Uçağın karakutusuna da ulaşıldı.

Sabah saatlerinde Kolavia/Metrojet Havayolları'na ait uçak ile irtibatın kesildiğini açıkladı. Daha sonra uçağın Türk hava kontrol yetkilileri ile temas kurduğu açıklaması geldi. Ancak, Mısır Başbakanı Şerif İsmail Sina'da düştüğünü açıkladı. Düşen uçağın Airbus A321 tipi ve 18,5 yaşında olduğu öğrenildi. Mısırlı yetkililer, düşen uçağın enkazına ulaşıldığı açıklamasını yaptı. 100'den fazla kişinin cesedine ulaşan arama kurtarma ekipleri, kara kutuyu da buldu.

Olay yerine giden güvenlik servisi tarafından yapılan açıklamada, "Can kurtaranlar olay yerine vardılar, yolculara ulaşmaya çalışıyorlar. Sesleri duyduktan sonra canlı yolcuları bulmayı ümit ediyoruz" açıklaması yapması kısa bir süre umutların artmasına neden oldu. Ancak Rus haber ajansı Ria Novosti’nin verdiği habere göre düşen uçaktan sağ kurtulan olmadı.

Rusya'ya giden uçakla irtibatın, Şarm El Şeyh kentinden kalkışından kısa süre sonra Sina Yarımadası üzerinde kesildiği belirtildi.

Ancak dakikalar sonra Mısır hava trafiği yetkilisi Ayman el Mukaddam, uçağın Türk hava kontrol yetkilileri ile temas kurduğunu açıkladı. Mukaddam, " Rus havayolunun yetkilileri bize, irtibatımızın kesildiği uçağın güvende olduğu ve şu anda Türk hava sahasından geçtiği bilgisini verdi" açıklamasını yaptı.

100'den fazla cesede ulaşıldı,

kara kutu bulundu

Öte yandan Russia Today'de yer alan haberde, uçağın Sina'da düştüğünü iddia etti. Russia Today'in haberinde, Mısır Başbakanı Şerif İsmail'in uçağın düştüğünü doğruladığı belirtildi. Mısırlı yetkililer, düşen uçağa ulaşıldığı açıklamasını yaptı. 100'den fazla kişinin cesedine ulaşan arama kurtarma ekipleri, kara kutuyu da buldu.

Mısır yetkilileri düşen uçağın enkazına ulaştı. Rus uçağının Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan El Ariş'in 100 kilometre uzağında düştüğü belirtildi.

Reuters, hayatını kaybeden yolcuların Kahire'ye transfer edilmeye başlandığını duyurdu. İkiye ayrılan uçaktağın enkazında yolcular koltuklarına bağlı halde bulundular.

Kahire'ye inmek istedi

İddiaya göre uçağın pilotu kalkışın ardından rotasını değiştirmeyi teklif etti ve teknik sorunlardan dolayı Mısır’ın başkenti Kahire'ye iniş yapmayı talep etti. Şarm El Şeyh havalimanından yapılan açıklamada, "Uçağın kalkmasının ardından pilot bağlantıya geçti ve teknik sorunu bildirdi. Rotayı değiştirmeyi ve Kahire havalimanında iniş talep etti. Daha sonra bağlantı koptu" denildi.

Putin, arama kurtarma ekiplerine destek için uçak gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle, Acil Durum Bakanlığı uçağın düştüğü bölgeye özel ekip gönderdi.

"Yolcuların tamamı Rus"

‘Govarit Moskova’ radyosu Kahire Rus Büyükelçisi’ne dayandırarak verdiği haberde Mısır semalarında düşen 9268 sefer sayılı “Kogalymavia” uçağında bulunan bütün yolcuların Rus vatandaşı olduğunu açıkladı.